Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je godinu završio u stilu svog idola Vladimira Putina.

U maratonskom obraćanju javnosti obećao je velike uspjehe Srbije u 2022. a osim ekonomskih, priželjkuje jedan veliki sportski trijumf - želi da srpska nogometna reprezentacija ponovi rezultat Dalića i Vatrenih.

- Ja već mnogo godina nisam išao na sportske manifestacije. Ako se sjećate, pred utakmicu sa Portugalom poželio sam našima pobjedu. Moja želja je da u drugoj polovici godine uđemo u finale Svjetskog prvenstva. Kad smo ujedinjeni i zajedno možemo biti prvi po stopi rasta, ali i u nogometu. Nadam se da mi Dragan Stojković i nogometaši neće zamjeriti na tome - rekao je.

A potom je, standardno, opleo po Hrvatskoj.

- Što se tiče Prištine i Zagreba, to je potpuno vidljiv pakt, od medijskog, do financjiskog i sigurnosnog. To nije neko iznenađenje. Postoje ljudi koji misle da je samo nepostojeća Srbija dobra Srbija. Ne postoji Srbija koja je za njih dovoljno mala, a da nije velika. I oni smatraju da su svi moji prethodnici bili bolji. Pa naravno, zato što je Srbija tada bila mala i slaba, a više nije. Kad je proglašena nezavisnost Kosova jedan je pobjegao u Rumunjsku, a drugi završavao skup - počeo je.

'Hrvate stižemo po BDP-u, zato su nervozni'

Logično je, kaže, što Zagreb hvali njegove prethodnike, pošto 'oni nisu htjeli snimati filmove o Jasenovcu, da završe Hram Svetog Save, i nisu htjeli da daju ime ulicama po junacima sa Košara'.

- Bio bih veliki svjetski lider da sam dao da Srbiju gaze i da naša zemlja propada. Ali neću. Zato kod njih vidite nervozu, pogotovo zato što ih stižemo po BDP. Sjećate se da su me nedavno optužili da sam tukao zatvorenike u Petrinji, a ja nikada u životu nisam bio tamo - dodao je.