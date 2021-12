Do prije koji mjesec činilo se da Aleksandru Vučiću cvjetaju ruže. Predsjednik je države, glavni urednik većine medija, glavni menadžer državnih poslova - svako malo on otvara neku cestu, tvornicu, rudnik, obično uz strane investitore, od Kine do Njemačke, s kojima je u prijateljskim odnosima. Zadnju državničku turneju Angela Merkel odradila je posjetom Srbiji i Albaniji, što je Vučića ispunilo ponosom. Nedavno je s Putinom objavio i kako će Srbija dobivati najjeftiniji plin u Europi. Goleme planove imao je s australsko-britanskom kompanijom Rio Tinto, koja je u okolini Loznice pronašla goleme zalihe litija, koji je vrlo lako ekstrahirati - no uz osjetan ekološki rizik.