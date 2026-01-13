Obavijesti

IZBORI

Vučić podržao Orbana: Svjedočit ćemo još jednoj pobjedi

Piše Filip Sulimanec,
U spotu za izbore, koji su danas raspisani za 12. travnja, podršku Orbanu pružaju premijeri Italije, Češke i Izraela – Giorgia Meloni, Andrej Babiš i Benjamin Netanjahu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u kampanju premijera Mađarske Viktora Orbana za parlamentarne izbore sudjelovanjem u promotivnom spotu s još deset političara, među kojima su premijeri nekoliko zemalja, ali i čelnici njemačke i francuske krajnje desnice.

U spotu za izbore, koji su danas raspisani za 12. travnja, podršku Orbanu pružaju premijeri Italije, Češke i Izraela – Giorgia Meloni, Andrej Babiš i Benjamin Netanjahu, ali i Marine Le Pen. Vučić u spotu kaže: „Nadam se da će naredni izbori mnogo značiti svima nama, što znači da ćemo svjedočiti još jednoj pobjedi Fidesa.“

Predsjednik Mađarske Tamáš Šujok objavio je danas da će parlamentarni izbori biti održani 12. travnja.

PROGNOZA Stiže novi snijeg!
PROGNOZA po gradovima

Promjenjivo vrijeme stiže u Hrvatsku: povremeno sunčano, ali s oblačnim razdobljima i kišom u Gorskom kotaru i Lici. Temperature iznad prosjeka, jugo puše, a jutarnji minusi sve rjeđi
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Prema navodima čitatelja i svjedoka, ispred zgrade je tim Hitne oživljavao čovjeka. Policija kaže da je jedan ozlijeđen te prevezen u varaždinsku bolnicu
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

OSTALO

