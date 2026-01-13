Vučić podržao Orbana: Svjedočit ćemo još jednoj pobjedi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u kampanju premijera Mađarske Viktora Orbana za parlamentarne izbore sudjelovanjem u promotivnom spotu s još deset političara, među kojima su premijeri nekoliko zemalja, ali i čelnici njemačke i francuske krajnje desnice.

U spotu za izbore, koji su danas raspisani za 12. travnja, podršku Orbanu pružaju premijeri Italije, Češke i Izraela – Giorgia Meloni, Andrej Babiš i Benjamin Netanjahu, ali i Marine Le Pen. Vučić u spotu kaže: „Nadam se da će naredni izbori mnogo značiti svima nama, što znači da ćemo svjedočiti još jednoj pobjedi Fidesa.“

Predsjednik Mađarske Tamáš Šujok objavio je danas da će parlamentarni izbori biti održani 12. travnja.