Vučić prijeti Prištini: Da je drugo vrijeme, dronovi im ne bi bili dugo u zraku. Ali KFOR ih štiti

Ciljeva je više. Ja ne bih o svim ciljevima govorio, svakako sagledavanje operativnih sposobnosti naše vojske, u širem smislu. Bayraktari iz Đakovice su bili prištinski, mi smo ih gledali kao na dlanu, da je neko dugo vrijeme... ne bi se dugo zadržali u zraku. Pošto je to prostor pod kontrolom KFOR-a, mi to poštujemo. To za nas ne bi bio veliki sigurnosni problem, odnosno ne bi bio nikakav problem... Ispravite me ako griješim, izjavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dok je bio na vojnim vježbama u toj zemlji.

- Ponosan sam na ono što smo danas ovdje mogli vidjeti! Prvi put smo mogli vidjeti djelovanje "komarca 2", "malog miloša" i izvrsne pogotke... I ne samo mitraljesko djelovanje "malog Miloša" već i raketnog bacača, korištenje raketa iz "Pasarsa", "Kornete" koji su na daljinu od preko 4000 metara nevjerojatnom preciznošću pogodili neprijateljske tenkove. Morat ćemo još mnogo vježbati, da radimo, nabavljamo i proizvodimo... Do rujna imat ćemo 1000 komada komaraca - dodao je Vučić.

Vučić je ranije upozorio na pojačana izviđačka djelovanja iz zraka prema Srbiji 'iz svih smjerova'. Napomenuo je da su 5. i 20. lipnja albanske bespilotne letjelice Bayraktar podignute iz Đakovice na zapadu Kosova. Dodao je da su Bayraktari dosegli visinu od 5800 metara radi izviđanja srpskih vojnih pozicija.

- Mnogo izazova imamo. Velike snage su okupljene u regiji, od značajnih snaga u zemljama u regiji do ogromnog broja pripadnika NATO za koje smo uvjereni da ni na koji način neće biti upotrijebljeni protiv srpskog naroda ili Srbije - poručio je jučer Vučić nakon završetka sjednice proširenog kolegija načelnika Generalštaba.