Vučić, Rama i Zaev žele uspostaviti "mali Shengen"

Tri zemlje usvojile su na današnjem sastanku zajedničku deklaraciju kojom se zemlje regije pozivaju na provođenje četiri temeljne slobode Europske unije - slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi, uz sugestiju da regija treba uzeti sudbinu u svoje ruke da poboljša život svojih građana, ne čekajući Europsku uniju.

- Cilj je da do konca 2021. postignemo uvjete da uz osobnu iskaznicu prijeđete sve naše granice - poručio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić podsjetivši da još ne postoji mogućnost za tu vrstu putovanja u Albaniju, ali da će se i na tome raditi.

- Dokument koji će biti predstavljen temelji se na slobodi protoka kapitala, robe, usluga i ljudi, jer ljudi u našim zemljama zaslužuju bolji život i manju nezaposlenost - rekao je Vučić.

Na idućem sastanku 10. studenog u Ohridu, tri zemlje izaći će s konkretnijim mjerama, najavio je Vučić.

Na pitanje novinara o tome zašto na sastanku nema predstavnika Crne Gore, BiH i Kosova, Vučić je rekao da - ne postoji nikakav problem, odnosno da postoji volja da se, ako tri zemlje uspostave pravila i sustav, tome pridruže i ostali iz zapadnobalkanske šestorke, uz sve razlike koje postoje, prije svega po pitanju statusa Kosova.

- To što se razlikujemo po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohiji, što su ove dvije zemlje priznale njegovu neovisnost, to je druga stvar i to nema veze sa slobodnim protokom roba, ljudi usluga i kapitala. To je kod nas na Zapadnom Balkanu od ključnog značaja, zato i inzistiramo na ukidanju taksi", istaknuo je Vučić.

Albanski premijer Edi Rama rekao je da je inicijativa inkluzivna te dodao da je jedina promjena u tome da nije bilo mentora iz Bruxellesa ili prijateljskih i partnerskih zemalja "da nas okupe".

- Okupila nas je potreba da razvijamo ekonomsku suradnju, smanjimo nezaposlenost, borba protiv transnacionalnog kriminala i ilegalnih migracija te potreba da potaknemo i poboljšamo uvjete života svih građana. Da ubrzamo ritam i dinamiku razvoja i ispoštujemo četiri načela slobode, koja su u srcu Europe - rekao je Rama.

Makedonski premijer Zaev ocijenio je kako današnji trojni sastanak pokazuje da politički odnosi u regiji „postaju jednostavniji“ i da ova regija „više nije bačva baruta“.

Navode i ocjene ekonomista da bi uspostavom "malog Shengena" na Zapadnom Balkanu tvrtke iz cijele regije dobile veće regionalno, zajedničko tržište s gotovo 20 milijuna potrošača.

Inicijativu su pozdravile regionalne komore svih zemalja Zapadnog Balkana, koje okupljaju više od 350.000 tvrtki, navode mediji.