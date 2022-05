Vučić sa Zagrebom i Sarajevom želi bolje odnose, poručio da Srbi danas ne bi bili laki plijen

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u utorak je započeo drugi mandat na čelu države i rekao da Beograd treba poboljšati odnose sa Zagrebom i Sarajevom, a međunarodnu zajednicu zamolio da razumije poziciju Srbije i da joj se ne obraća licemjerno u pogledu poštivanja međunarodnog prava.

Vučić je 3. travnja pobijedio u prvom krugu predsjedničkih izbora s 58,59 posto glasova, što mu je omogućilo drugi uzastopni petogodišnji mandat šefa države.

Prisegnuvši pred zastupnicima u parlamentu, Vučić je rekao da budućoj srbijanskoj vlasti Europska unija ne smije biti "sintagma i poštapalica, već opredjeljenje".

Govoreći o odnosima u regiji, naglasio je da treba poboljšati odnose Beograda sa Zagrebom i Sarajevom. "Vrata Beograda bit će uvijek otvorena za dobar razgovor sa Zagrebom i Sarajevom, ali ćemo uvijek štititi interese međunarodnog javnog prava, poštivanje Daytonskog sporazuma, poštivanja ustava i integriteta BiH", istaknuo je Vučić.

Dodao je da će Srbija inzistirati da se Dayton ne može mijenjati bez suglasnosti svih triju konstitutivnih naroda i da će Beograd "uvijek biti uz Republiku Srpsku".

Vučić je istaknuo da će Srbija "čuvati svoju vojnu neutralnost", unatoč tome što su oko nje "ili zemlje NATO-a ili zemlje i teritoriji u kojima se nalazi NATO" među kojima je Srbija "kao mali otok".

Dodao je da Srbija nikoga ne napada i ne ugrožava, niti to kani činiti, ali i da se nitko neće olako usuditi da krene na Srbiju.

"Želimo samo imati pravo da čuvamo svoje granice, svoju zemlju, svoje vojnike, da štitimo svoje nebo. Danas imamo financija i više snage nego ranije i danas nikome Srbija ne bi bila lak plijen, kao što smo bili lak plijen 1999.", rekao je Vučić, aludirajući na četveromjesečne zračne udare zemalja NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju su tada činile Srbija i Crna Gora, kako bi zaustavila represija srbijanskih snaga nad etničkim Albancima na Kosovu.

U kontekstu Ukrajine i Kosova, Vučić je zamolio zapadne zemalja da razumiju poziciju Srbije i da joj se ne obraćaju licemjerno, imajući u vidu što Srbija doživljava kroz odnos većine zapadnih zemalja prema problemu Kosova, čiju neovisnost Beograd ne priznaje.

Vezano uz ukrajinsku krizu, pitanje Kosova bit će za Srbiju "još istaknutije i teže za rješavanje, što god kaže bilo tko sa Zapada", rekao je Vučić podsjetivši na izjavu ruskog predsjednika Vladimir Putina o Kosovu kao presedanu.

Putin je u travnju u razgovoru s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom rekao da su separatističke Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale neovisne "na temelju presedana Međunarodnog suda pravde prilikom odlučivanja o neovisnosti Kosova.

Vučić je ocijenio da se "svijet pred našim očima dramatično mijenja" i da je napad na Ukrajinu prekretnica u međunarodnim odnosima.

Ocijenio je da je Rusija "željela prekid zapadne meke moći i širenje NATO-a", Kina nije željela nedodirljivost Zapada bez utjecaja drugih, a Zapad je htio očuvati vlastite interese.

"Napadom na Ukrajinu je pogaženo javno pravo, ali je to činjeno i desetinama puta do sada, a ključni protagonisti su nerijetko bile i zapadne sile. Mi ovdje to na najbolji način možemo potvrditi", rekao je Vučić podsjetivši da je NATO bombardirao Srbiju bez suglasnosti Vijeća sigurnosti UN-a, a da pritom Srbija "nije okupirala nijednu drugu državu".

Rekao je da je ponosan na Srbiju danas koja se ponaša sukladno principima međunarodnog javnog prava.

"U Srbiji nema ni protuzapadnog ni rusofobnog ponašanja. I Shakespeare, Dostojevski, Goethe i Hemingway su dobrodošli u Srbiji i možemo biti na to ponosni", izjavio Vučić.

