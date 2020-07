- Molim sve na\u0161e ljude da se ne suprotstavljaju batina\u0161ima, to \u0107emo raditi mi kao dr\u017eava. Predaja nikada nije bila opcija - poru\u010dio je Vu\u010di\u0107 i rekao kako je on upravo na putu za Pariz da se \"bori\" za Srbiju.\u00a0

<p>Srpski predsjednik<strong> Aleksandar Vučić </strong>obratio se građanima Srbije iz aviona kojim je letio u Pariz oko prosvjeda u toj državi. </p><p>- Dragi građani, obećao sam vam da ćemo zaštiti mir i stabilnost. Usprkos kriminalnim, huliganskim, nasilničkim napadima kojima smo svi šokirani - rekao je Vučić.</p><p>- Molim sve naše ljude da se ne suprotstavljaju batinašima, to ćemo raditi mi kao država. Predaja nikada nije bila opcija - poručio je Vučić i rekao kako je on upravo na putu za Pariz da se "bori" za Srbiju. </p><p>Podsjetimo, u Srbiji su i u srijedu navečer izbili prosvjedi. Nakon što su u utorak na ulice Beograda izašli građani nezadovoljni prijedlogom da se ponovno uvede policijski sat, <strong>Aleksandar Vučić </strong>je u srijedu poručio kako ga ipak neće biti. No, i sam je izrazio nezadovoljstvo zbog te odluke jer, kako smatra, to je jedini način da se spriječi širenje korona virusa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Policajci tukli čovjeka na cesti </strong></p><p>U srijedu se prosvjed proširio i na druge gradove u Srbiji, a snimke obračuna policije i prosvjednika su šokantne. Policija ih je rastjeravala suzavcem, na jednoj snimci se vidi i kako konjima kreću na njih, a posebno je šokantna snimka jednog prosvjednika kojeg je udaralo više od 10 policajaca. </p>