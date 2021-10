Vučić se s Plenkovićem vidio još jučer, na samitu EPP-a.

- Govorili smo o zapadnom Balkanu, čini mi se da nam je obojici zajedničko i da obojicu brine situacija u BiH, da ne ulazim u detalje, oko pitanja legitimnog predstavljanja i poštivanja Daytonskog sporazuma imamo slične stavove - rekao je Vučić, prenosi N1.

Razgovarali su i o problemu hrvatskog jezika i udžbenika 8. razreda. Objasnio je kako će pregledati i razmotriti materijal koji mu je dala Akademija znanosti Srbije.

- Hrvatski premijer rekao je da mu je u interesu da se riješi situacija s udžbenikom za 8. razred, jedan je udžbenik u pitanju, unutra je stav Akademije nauka Srbije koja je napravila podjelu južnoslavenskih jezika, a hrvatski nije naveden, dao mi je materijal, pogledat ćemo ga i razmotriti - rekao je srbijanski predsjednik hrvatskim medijima.

Zatim su razgovarali o pitanju nestalih.

- Mi smo također željeli razgovarati o nestalim osobama, da se pronađu rješenja za obje strane. Ja sam naravno govorio o brutalnoj kampanji koja se u Hrvatskoj vodi protiv Srbije, ali vjerujem da je sve to dobro i ljekovito, da možemo naše odnose upristojiti koliko je to moguće - rekao je Vučić.

Dodao je da to “nema veze sa Zoranom Milanovićem”. Hrvatski predsjednik u jednom je navratu rekao da je Vučić ratni huškač, a da je Beograd kriv za odlazak Srba iz Hrvatske.

- Ja nisam izgovorio nijednu riječ. Neću ulaziti u to tko će kome što reći i tko će koga uvrijediti. Mislim da moramo razgovarati na drugačijem nivou i pokazivati poštovanje jedni prema drugima. Ja mislim da je svakome jasno što je tu istina. Što sam ja i što će on (Milanović) o meni govoriti, ja tu nemam problema. Ali ovo drugo što nije istinito nema mnogo smisla i puno više govori o njemu nego o meni. Sve se to mora rješavati na drugačiji način i mnogo važnije od svega toga je što ćemo raditi zajedno u budućnosti i vjerujem da tu možemo napraviti puno toga dobroga - zaključio je Vučić.