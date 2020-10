Vučića shrvala smrt Arkanovog huškača: 'Vidio sam, upokojio se. Sve se nadam da nije točno''

Mitropolit Amfilohije bio je jedan od ključnih Vučićevih saveznika u turbulentnim događanjima u Crnoj Gori, a bio je glasan i u agresiji na Hrvatsku. Za Mila Đukanovića je tvrdio da ga je 'opsjeo đavao'

<p>Predsjednik Srbije <strong>Aleksandar Vučić</strong> izrazio je sućut patrijarhu SPC Irineju i srpskom narodu u Crnoj Gori zbog smrti mitropolita crnogorsko-primorskog <strong>Amfilohija.</strong></p><p>- Volio bih da je vijest netočna. Vidio sam da se u 8.20 upokojio. Sve se dalje nadam da ta vijest nije točna. Ako je točna, izražavam sućut patrijarhu i srpskom narodu - rekao je on.</p><p>Mitropolit Amfilohije je bio na liječenju u bolnici u Podgorici zbog zaraze koronavirusom, koja mu je potvrđena 6. listopada.</p><p>- Njegovo zdravstveno stanje jučer se naglo pogoršalo kao posljedica obostrane difuzne upale pluća - rekla je načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore dr. <strong>Jelena Borovinić Bojović.</strong></p><p>Upala pluća bila je uzrokovana koronavirusom, iako je mitropolit bio negativan na Covid-19 već 10 dana.</p><p>Zbog toga je bio intubiran i priključen na respirator.</p><p>Podsjetimo, mitropolit Amfilohije bio je jedan od ključnih Vučićevih saveznika u turbulentnim događanjima u Crnoj Gori u proteklih godinu dana. U obračunu s crnogorskim predsjednikom <strong>Milom Đukanovićem </strong>nije štedio riječi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neredi nakon izbora u Crnoj Gori</strong></p><p>- To što grupa ljudi iz vrha vlasti radi crkvi, svetinjama i vjernom narodu, zaista je novi fašizam, nema nikakve sumnje... To se sada radi jedino u Crnoj Gori. Nigdje drugo u Europi nema povratka fašističkim metodama. Ovdje im se uporno vraćaju, pokazali su to i odnosom prema Kosovu. Nastavili su da rade ono što su Musolini i Hitler tamo uradili... odričući se kralja Nikole i onih koji su svoj život žrtvovali za oslobođenje Kosova od turske okupacije - govorio je.</p><p>- Đukanović nije više onaj čovjek kojeg znam. Žao mi je sposobnosti koje mu je Bog dao, jer ih on upotrebljava na svoju i nesreću Crne Gore. Nije za poštovanje to što čini. Iskreno rečeno, za bojati se da je opsjednut đavolom - rekao je on.</p><h2>Huškao vojnike koji su napadali Dubrovnik</h2><p>I u vrijeme ratova na području bivše Jugoslavije, Amfilohije je bio sljedbenik<strong> Slobodana Miloševića</strong> i huškač. Na Petrovdan, 12. srpnja 1991. godine, u cetinjskom manastiru primio je <strong>Željka Ražnatovića Arkana,</strong> vođu srpske paravojne postrojbe „Tigrovi“. Arkanove jedinice su neke vrijeme služile kao "osiguranje" Cetinjskog manastira.</p><p> Amfilohije je u jesen 1991. obilazio crnogorsku vojsku koja je držala Dubrovnik pod opsadom i dijelio im križiće i ikonice, čak je pjevao uz gusle kako bi crnogorskim epskim pjesmama hrabrio vojsku.</p><p>Amfilohije je drugi put ugostio Arkana po njegovom povratku s dubrovačkog ratišta, na Badnji dan 1992. godine, kada je Arkanu pripala "čast" čuvati badnjak na Cetinju.</p><p>Tijekom rata u Bosni i Hercegovini, Amfilohije je bio blizak prijatelj <strong>Radovana Karadžića</strong>, posjećivao ga na Palama i obilazio njegove borce po BiH da ih osokoli za borbu. Zbog "zasluga" tijekom rata u Bosni, Radovan Karadžić ga je odlikovao Ordenom Njegoša prvog reda.</p><p>Kada je 2011. trebao u Dubrovniku prisustvovati Međunarodnoj skupštini pravoslavlja, dubrovačka javnost i branitelji bili su ogorčeni i prosvjedovali su protiv njegovog dolaska. Na kraju se nije pojavio.</p><p> </p><p> </p>