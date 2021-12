Radujte se, neki zbog toga što sam ja poražen, a mislim da bi se svi trebali radovati što su građani pobijedili, rekao je u srijedu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na kraju presice na kojoj je priopćio da je povučen sporni zakon, što su blokadama prometnica dva tjedna tražile tisuće prosvjednika.

Tijekom svog obraćanja u kojem je komentirao analize da je Zakon o eksproprijaciji bio priprema terena za dolazak tvrtke Rio Tinto, Vučić je imao gaf.

- Rio Tinto je podnio službeni zahtjev za izmjenu prostornog plana područja posebne namjene u kojem traže da se iz Štavice premjesti odlagalište u najplodniji dio Jadra. Za to dosad nisu dobili odobrenje Vlade Srbije i moj javni apel je da se to ne dogodi. Znam da postoje različita mišljenja u vladi, znam da postoje oni koji misle da bi to bilo normalno, dobro i važno. Znam da postoje i neki drugi. Ja mislim da zbog smanjenja troškova jedne inozemne kompanije nemamo pravo... Kada poduzimate nešto ne možete uvijek zadovoljiti sve interese, ali nemamo pravo uništavati živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima - rekao je srbijanski predsjednik.

- S druge strane, mi moramo odlučiti hoćemo li uopće imati taj rudnik ili ne i o tome se mora povesti ozbiljna javna debata, izjavio je Vučić.

Vlada Srbije odlučila je povući iz parlamentarne procedure Zakon o eksproprijaciji i predložiti parlamentu izmjene i dopune Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, što je nedugo potom novinarima u izvanrednom obraćanju objavio i srbijanski predsjednik.

Povlačenje Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu tražile su tisuće prosvjednika u građanskom pokretu Ekološki ustanak blokirajući, dvije subote uzastopce, prometnice u više od 50 gradova Srbije i autocestu u Beogradu.

Ovim odlukama Vlade djelomice je ispunjen veći dio njihovih zahtjeva, a ključni je obustava projekta međunarodnoj konzorcija "Rio Tinto" kojim je planirano rudarenje litija u zapadnoj Srbiji, što smatraju iznimnom prijetnjom uništavanju tisuća hektara plodnog zemljišta i ugrožavanju okoliša.

- Važno je da izađemo ususret običnim ljudima i da vide da nam je briga o njima važnija od svega. Nemam problem reći da nešto nisam dobro vidio ili da sam previdio, znam da ljudi dobro razumiju koliko se trudim i borim i da vide napredak Srbije - rekao je Vučić na izvanrednoj konferenciji za novinare.