Vučićev sin stigao je u BiH u pratnji pet tjelohranitelja, otac ga brani: 'On je tu privatno'

Sin srbijanskog predsjednika Danilo Vučić, koji je sudjelovao u obilježavanju 9. siječnja kao dana Republike Srpske, boravi u BiH u pratnji naoružanih pripadnika srbijanske policije, objavili su u utorak mediji u BiH reagirajući na tvrdnje Aleksandra Vučića da njegov sin boravi u BiH isključivo kao privatna osoba.

Srbijansko veleposlanstvo u Sarajevu diplomatskim je kanalima izvijestilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH kako Danilo Vučić dolazi u tu zemlju od 8. do 11. siječnja s nakanom posjeta Banjoj Luci i Jahorini, kao i da će ga tih dana pratiti pet osoba naoružanih pištoljima, stoji u dopisu čiju je presliku objavio portal Istraga.ba, blizak sigurnosnim službama u BiH.

Za Vučićevog sina, koji s pratnjom putuje u dva luksuzna automobila, zatražen je povlašteni tretman pri prelasku međudržavne granice, odnosno neometani prolaz kao i pružanje dodatnog osiguranja tijekom boravka u BiH.

Danilo Vučić u ponedjeljak je bio u Istočnom Sarajevu, gdje je paradom obilježen 9. siječnja kao dan RS unatoč presudi Ustavnog suda BiH koji je proslavu tog datuma proglasio neustavnom.

Uz predsjednika RS Milorada Dodika na posebnoj tribini bili su svi bitniji entitetski političari, a uz njih su bili i srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić te još neki ministri u srbijanskoj vladi.

Neposredno iza njih na počasnoj tribini je stajao i Danilo Vučić, što su registrirali svi mediji, a ta je činjenica izazvala je brojne reakcije i pitanja što je točno sin predsjednika Srbije tamo predstavljao i kakvu je poruku time njegov otac poslao.

Srbijanski politički analitičar Boško Jakšić tako je, primjerice, za list "Danas" kazao kako ni Staljin niti Tito nisu slali članove svoje obitelji na ovakve manifestacije.

"Ovdje je samo falilo da se Ivica Dačić pojavio sa svojim sinom pa da se kompletira balkanska varijanta nepotizma", kazao je Jakšić.

Ti su komentari silno naljutili Aleksandra Vučića pa je on na Instagramu objavio kako su sada on i njegov sin izloženi "najodvratnijim napadima" i to samo stoga što je Danilo Vučić otišao na proslavu dana RS.

"Lagali su podjednako i tajkunski mediji u Beogradu i zagrebački i sarajevski da je dio službene delegacije Srbije", napisao je Vučić pojašnjavajući kako je odlazak njegova sina na obilježavanje neustavnog praznika u Istočnom Sarajevu bila samo "Danilova želja i ništa više".

Dodao je uz to kako je ponosan jer njegov sin gaji ljubav prema Republici Srpskoj i Srbima na Kosovu.

