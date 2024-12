Vučićeva hrvatska lista za sablasni projekt srpskog sveta: Evo što nam sve želi 'mrknuti'

Što, zapravo, hoće ti Srbi? Pa, i ne tako malo. Od Višeslavove krstionice, preko dubrovačke književnosti i znanosti, od Boškovića do Držića, do samog Dubrovnika, svako malo iskazuju neka potraživanja. Obično preko orkestra tabloida, katkad kroz usta političara. Uzvrat s hrvatske strane je, bogu hvala, nerazmjeran i obično se odnosi samo na Teslu. Kako to da se ovaj posvojiteljski, grabežni ili negacijski impuls održava tako dugo i opire svim valovima normalizacije? Srpski kraljevi šećera normalno posluju po Hrvatskoj, dinastija Todorića se orodila u Srbiji, vijest da je Lepa Brena u prepunoj Areni - pet dana rasprodanoj - slomila nogu postala je “breaking news” - ali dijelu srpskih medija i inteligencije nitko nije javio da je rat završen.



Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.