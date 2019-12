Vučici stiže dečko iz Švedske: 'Oboje su djevci, bit će vučića'

U utorak je nakon četiri dana intenzivne potjere, uhvaćena vučica koja je pobjegla iz osječkog zoološkog vrta.

- Bilo je jako naporno uloviti ju, ali je uspješno završilo. Našli smo ju u selu Torjanci, na samoj granici s Mađarskom. Građani su zvali policiju, koja je onda nazvala nas. Imali smo sreću jer su nam pomogli lovci Lovačkog društva Fazan. Oni dobro poznaju teren i bili su nam od velike pomoći, bez njih ne znam kako bi završilo - rekao nam je Denis Vedlin, rukovoditelj Zoološkog vrta u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vučicu su natjeravali puna tri sata.

- Da nije bilo žive žice koju su Mađari postavili na granici koja ju je zaustavila, pobjegla bi nam. Za uspavljivanje smo koristili običnu pušku i sredstvo za uspavljivanje. Bila je blizu mene i ispalio sam sredstvo, a kroz 5 minuta zaspala je kao beba - kaže.

Vučica je inače pridošlica u osječki zoološki vrt, a tamo je došla iz zagrebačkog Maksimira. Na pitanje jeli se možda htjela vratiti kući, odgovorio nam je ravnatelj ZOO Maksimir, Damir Skok:

- Vukovi su specifične životinje. Kod bilo koje veće promjene, primjerice promjene nastambi, uvođenja novog vuka u stanište ili spajanja u čopore, treba mu vremena da se prilagodi. Uđe mu u glavu da mora bježati i maknuti se s tog mjesta. Ne mogu reći jeli se vučica htjela vratiti nama u Maksimir, ali nije neobično da je pobjegla, jer ju je ipak zadesila velika promjena - kaže.

Foto: Zoo Zagreb

Vučica se rodila u zoološkom vrtu Maksimir, a tamo ima mamu, tatu i dva brata.

Tata Wotan stigao iz Berlina i mama Romana stigla iz Rumunjske, prošle su godine dobili dva mužjaka i jednu ženku.

Budući da su vukovi zaštićene i ugrožene životinje, njihovim uzgajanjem u zoološkim vrtovima nastoji ih se napraviti dovoljan broj kako ne bi izumrijeti.

- Zbog situacije ugroženosti radimo menadžment populacije. Još kad se vučica tek rodila krenuli smo u pregovore s osječkim zoološkim vrtom. Njihovi su vukovi tada uginuli, a budući da je naša vučica bila ženka, odlučili smo da će ona otići tamo kako bi obnovila populaciju i nastavila lozu - kaže Skok.

Vučica je još beba, ima 1,5 godinu i nije se još tjerala ni parila. U Osijek će joj dovesti vuka iz Švedske s kojim će se pariti.



- Bili smo zapravo jako sretni kad smo saznali da vučica ide u Osijek, što nam je relativno blizu pa ćemo ju moći vidjeti i posjećivati.

Kada je bila u bijegu, stalno smo se čuli i razgovarali s kolegama u Osijeku i pratili gdje je i što radi. Drago nam je da je uhvaćena i da je ishod pozitivan, a ona dobro - zaključuje ravnatelj Skok.

Vučica je iznimno pametna i svojeglava

- Nastamba u koju smo ju stavili velika je 6000 metara kvadratnih, i tu bez problema može živjeti do 10 vukova. Prije no što je došla naš stručnjak provjerio je žicu i nastambu i zaključili smo da je dovoljno sigurna, a da vučica neće moći pobjeći - ispričao nam je rukovoditelj Vedlin.

Ali vučica je istraživala i našla malu rupu u žici, veliku niti 20 centimetara i uspjela se izvući.

- Doslovno je u 13.00 sati ručala, i tako punog želudca oko 15.00 sati pobjegla. Prvo je lutala po zoološkom vrtu, a onda je pronašla tragove lisica koje nam znaju zalutati u zoološki iz obližnje šume i slijedila tragove kako bi pobjegla - kaže.



Trenutno se nalazi u izolaciji, a kasnije će ju pustiti u nastambu, koja je sad dodatno osigurana. Još uvijek u sebi ima nagon za bježanjem jer joj je sve novo, ali uspjet će se pomalo prilagoditi.

Njen novi dečko iz Švedske zove se Voldemort

- Mužjak koji dolazi je iz Švedske, iz Stockholmskog zoološkog vrta, a zove se Voldemort. Ona još nema ime, ali smislit ćemo nešto slično kako bi oboje imali ekscentrična imena - kaže Vedlin.

Iz švedskog zoološkog vrta rekli su nam kako je Voldemort dobio ime jer su sve iz njegovog legla željeli nazvati na slovo V.

- Voldemort je jako dobre ćudi i uopće ne liči na zlog čarobnjaka iz serijala Harry Potter. Mislimo da će biti odličan dečko hrvatskoj vučici i jako dobar tata njihovim mladima- kažu.

Star je 1,5 godinu kao i hrvatska vučica, pa će jedno drugom biti prvi partneri.

- Vučice se tjeraju jednom godišnje, za razliku od pasa koji se tjeraju po nekoliko puta u godini. Obično se tjeraju pred sam kraj zime, u siječnju ili veljači, a mlade nose oko 60 do 62 dana, pa mlade vukove dobijemo na proljeće, oko travnja - ispričao nam je Skok.

- Budući da je došlo do promjene njenog okoline, mislim da se ona uopće neće tjerati ove zime, a pogotovo se neće pariti jer joj dolazi novi vuk kojeg nikad nije upoznala. Također, ovisi hoće li se njih dvoje složiti. Kod nekih to bude ljubav na prvi pogled, a kod nekih nikad ne dođe do parenja. Teško je predvidjeti odnos, ali ako si ne sjednu na prvu, teško da će se pariti i tjerati - kaže.

Ako si ipak kliknu, najvjerojatnije će se pariti pred sljedeći kraj zime, a imati mlade na proljeće 2021.

Tema: Hrvatska