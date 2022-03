Vučiću pada podrška pa udara po Hrvatskoj: 'Zagreb nas želi uvući u sukob, spremaju klopku'

Žele nas obilježiti kao nekog tko je protiv zapadne civilizacije, spremaju nam klopku, kako bi nam bile uvedene sankcije i da fizički budemo onemogućeni pomoći narodu. Tu vrstu klopke moramo izbjeći. Pokušavaju nas uvući u sukobe, i dijelovi Podgorice, dio Zagreba, Sarajeva, cijela Priština.

Izjavio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, poznatiji kao Šešeljev pule i ratni huškač 90-tih. Njega 3. travnja čekaju parlamentarni, predsjednički i lokalni izbori. Iako se kolebao hoće li se kandidirati ipak je to na kraju napravio, kao da je itko sumnjao u to. Ankete mu idu u korist, čak se i spekulira da bi mogao pobijediti i u prvom krugu predsjedničkih izbora na kojima ima sedam protukandidata, a najveća prijetnja me je bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije i general Zdravko Ponoš, koji predvodi dijelom okupljenu opoziciju.

Najveći udarac Vučiću bio bi ulazak u drugi krug, što bi uzdrmalo temelje njegove desetogodišnje vladavine u Srbiji. No njemu izbori za predsjednika nisu najveći problem. Muku muči s parlamentarnim i dijelom lokalnih izbora. Što se tiče parlamentarnih izbora tu bi Vučić, prema brojnim anketama, izgubio suverenu većinu jer mu je podrška pala na 40 posto i zajedno sa svojim partnerima ne bi mogao osigurati stabilnu većinu, a s druge strane ima vrlo ljute političke protivnike koji čekaju taj plijen.

Nadalje, Vučiću se ozbiljno drma i vladavina u Beogradu. Za kandidata je postavio bivšeg rivala, a sad vrlo bliskog suradnika Aleksandra Šapića, inače bivši vaterpolski prvak, koji je zbog tog transfera izgubio glasove koje je dobivao upravo zbog činjenice da nije bio uz Vučića. Na tim izborima široka oporbena koalicija kandidirala je sveučilišnog profesora i diplomata Vladetu Jankovića, koji ima ozbiljne izglede sjesti u fotelju prvog čovjeka Beograda.

Taj izgled bi zasigurno doveo do početka kraja Vučićeve vladavine. Zato, Vučić, radi najbolje što zna. Huška i tjera strah svojim građanima ne bi li zadržao glasače i ukazao na opasnost promjene vlasti. Sad je Vučić izvukao i posljednji adut - Hrvate i posebice Albance na Kosovu. Naime, Kosovo neće dopustiti srpskim državljanima glasanje na srbijanskim izborima jer Priština inzistira da se u dogovoru o održavanju izbora na Kosovu vlada Srbije izravno obrati vladi Kosova. Beograd to odbija jer bi takvom komunikacijom priznali Kosovo. To mu je odlično došlo jer sad prikazuje neprijatelje, a sebe prikazuje kao zaštitnika svih Srba. 

