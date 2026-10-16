Napad Vučića na hrvatske novinare znakovit je na nekoliko razina
Vučiću sad trebaju dežurni neprijatelji da mobilizira nacionalističke pristaše
Samo dan nakon što je Andrej Plenković iskoristio saborsku govornicu za obračun s hrvatskim novinarima, optužujući ih za “neskrivenu pristranost”, napadu na novinare pridružio se i Aleksandar Vučić. Bivši predsjednik i možda budući premijer Srbije poslao je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog navodnog “miješanja u unutarnje prilike i izbore” u Srbiji, ocjenjujući kako su “neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji”. I tako imamo hrvatskog premijera koji optužuje novinare i medije za neobjektivno i pristrano izvještavanje o njegovoj vladi, vlasti i državi, kao i donedavnog srbijanskog predsjednika koji optužuje novinare za izvještavanje o njegovoj vladi, vlasti i državi.
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