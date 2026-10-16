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Vučiću sad trebaju dežurni neprijatelji da mobilizira nacionalističke pristaše

Piše Tomislav Klauški,
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Vučiću sad trebaju dežurni neprijatelji da mobilizira nacionalističke pristaše
Foto: M.M.
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Napad Vučića na hrvatske novinare znakovit je na nekoliko razina

Samo dan nakon što je Andrej Plenković iskoristio saborsku govornicu za obračun s hrvatskim novinarima, optužujući ih za “neskrivenu pristranost”, napadu na novinare pridružio se i Aleksandar Vučić. Bivši predsjednik i možda budući premijer Srbije poslao je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog navodnog “miješanja u unutarnje prilike i izbore” u Srbiji, ocjenjujući kako su “neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji”. I tako imamo hrvatskog premijera koji optužuje novinare i medije za neobjektivno i pristrano izvještavanje o njegovoj vladi, vlasti i državi, kao i donedavnog srbijanskog predsjednika koji optužuje novinare za izvještavanje o njegovoj vladi, vlasti i državi.

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