Vučiću sam rekao: Smanji letove za Moskvu! Da sam mlađi, uzeo bih pušku i branio Ukrajinu...

Bivši američki ambasador u Hrvatskoj William Montgomery (77) u velikom intervjuu za Dubrovački vjesnik objasnio je svoje viđenje sukoba u Ukrajini te razloge zamršenih odnosa Srbije i Europe. Rekao je kako je u kontaktu sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, od kojeg je tražio neke poteze.

- Jedini razlog zbog kojeg Kosovo nije postalo članicom UN-a je taj što svaki put kad se pokrene ta tema, Rusija stavi veto. I to je jedini razlog. Znači, Rusija više od 20 godina zapravo ucjenjuje Srbiju. Jednostavnim riječima Rusija govori Srbiji: "Ako se budete zezali s nama, odustat ćemo od veta na Kosovo te će ono postati članicom UN-a, a vi ćete ga zauvijek izgubiti."

To bi naravno značilo da bi vladajuća stranka u Srbiji bila uništena. Vučićeve reakcije su predvidljive. Kupit će par borbenih aviona od Rusa, Kinezima će dati ugovor za gradnju cesta, onda će ući u partnerstvo za mir sa Zapadom, pa će napraviti nešto s Europskom unijom. On pokušava izbalansirati sve četiri sile, a da se pritom ne prikloni ni jednoj od njih. Međutim, ukrajinski sukob za njega će biti sve teži i teži. Akcije protiv zemalja za koje se smatra da daju podršku drugoj strani postat će sve teže, bez obzira na to je li na strani Rusije ili Zapada. Jedina stvar u kojoj je Vučić uspio jest da Dodik ne prijeđe "crvenu liniju", bez obzira na to što je Dodika na to potaknuo Putin. Sve dok visoko rangirani predstavnik u BiH ne učini ništa provokativno, mir će opstati. Dogodilo se da Srbija dopušta sve više letova iz Rusije, tako da mogu izbjeći zatvoreno nebo nad zemljama Europske unije. I to je naišlo na širu kritiku. U isto to vrijeme Tursku hvale jer je dopustila veliki broj letova iz Rusije zbog toga što se smatra da tim letovima Rusi bježe od Putina. Ista situacija, različito gledanje. Rekao sam Vučiću da prekine s letovima. I obećao je da će ograničiti broj letova na onaj koji je bio prije početka sukoba - rekao je Montgomery i dodao:

- Ono na što sam mu htio skrenuti pažnju je to da što dulje ova situacija bude trajala, pojavit će se više pitanja i to vrlo vjerojatno sasvim nepovezanih s ratom. Znači, ako želite pokazati odlučnost u stavu prema Rusiji, šaljete li tamo odbojkašice na natjecanje? Organizirate li konferencije? Pojavit će se mnogo pitanja - kaže Montgomery.

Kao vijetnamski veteran ima ratnog iskustva, komentirao je i tijek sukoba.

- Hladno govoreći, po meni bi najbolje bilo kad bi sukob ostao unutar Ukrajine. Dok god je on u granicama Ukrajine, Zapad neće morati odgovarati na mnoga pitanja. Znam da je to jako frustrirajuće, više od svega volio bih da se i sam mogu priključiti obrani Ukrajine. Obučen sam kao specijalac, međutim, moje bi godine mogle biti problem. Bilo bi mi drago boriti se uz Ukrajince, baratam dobro oružjem, i u nekim drugim okolnostima, što znači da sam puno mlađi, rado bi im se pridružio - rekao je, između ostalog, iskusni bivši diplomat u intervjuu za Dubrovački vjesnik.

