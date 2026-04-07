VUČKO SE PRAVDA 'Srbija se ne miješa u izbore u Mađarskoj!'

NESVAKIDAŠNJI PRIZOR

NEVJEROJATNO Mladi galeb se udomaćio na ručku s mačkama: 'Navikle su, zna ih i kljucnuti' Jedan mladi galeb iz Splita uoči Uskrsa odlučio je pridružiti se grupi mačaka na ručku. Sve to djeluje kao potpuno nesvakidašnja situacija, no naš nam čitatelj javlja kako je riječ o galebu koji se već poprilično udomaćio. - Tu je već izvjesno vrijeme, a mi ovdje na poslu hranimo mačke pa tako hranimo i njega. Navikli su se već, malo ih on ponekad kljuca pa ih znamo držati podalje, ali inače je sve u redu. To je sad malo društvo. Na trenutke je malo prkosan pa pokaže zube, odnosno kljun, ali uglavnom sve funkcionira - govori nam čitatelj.

Kopiranje linka