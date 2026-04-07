VUČKO SE PRAVDA 'Srbija se ne miješa u izbore u Mađarskoj!'
SRBIJA - Predsjednik Aleksandar Vučić negirao je da se Srbija miješa u izbore u Mađarske te je upozorio da bi pronađeni eksploziv kod plinovoda TurkStream mogao izazvati razaranja poput udara rakete Iskander. Dodao je da postoje tragovi o počiniteljima, ali da detalji neće biti objavljeni prije izbora kako bi se izbjegle teorije zavjere. Incident dolazi uoči izbora 12. travnja, dok se Viktor Orban bori za ostanak na vlasti.