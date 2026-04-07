IZBORI U SUSJEDSTVU

VUČKO SE PRAVDA 'Srbija se ne miješa u izbore u Mađarskoj!'

SRBIJA - Predsjednik Aleksandar Vučić negirao je da se Srbija miješa u izbore u Mađarske te je upozorio da bi pronađeni eksploziv kod plinovoda TurkStream mogao izazvati razaranja poput udara rakete Iskander. Dodao je da postoje tragovi o počiniteljima, ali da detalji neće biti objavljeni prije izbora kako bi se izbjegle teorije zavjere. Incident dolazi uoči izbora 12. travnja, dok se Viktor Orban bori za ostanak na vlasti.

Vučić tvrdi da se nije petljao u Mađarske izbore 03:22
VRTLOG PRAŠINE

VIDEO Bože pomozi! Kamerom je ulovio 'Dust Devila' ispred velike crkve u Sesvetama

ZAGREB - Čitatelj 24sata snimio je u utorak impresivni vrtlog prašine na makadamskom parkiralištu ispred Crkve Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetama. Radi se o tzv. 'Dust Devilu', pješčanom vragu, dobro oblikovanom i relativno kratkotrajnom vrtlogu koji je inače bezopasan za ljude. Višestruko je manje intenzivan od tornada te obično potraje koju minutu prije raspada i nestanka.

Dust devil 00:19
REVOLUCIONARNA GARDA

VIDEO Iranci Trumpa pretvorili u Hitlera i 'zakeljili' na raketu

Pet tjedana traje rat Amerike i Irana, a kraja ni na vidiku. Revolucionarna garda objavila je video kako sprema rakete Fatah i Kheibar, a na jednu od njih su stavili Trumpa nalik na Hitlera s porukom: Trump će uništiti Ameriku

Trump završio na iranskoj raketi 01:07
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Divljaju cijene goriva, od sutra novi udar na džepove građana

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ponovno divljaju cijene goriva, Horor u Zagorju: Top ubio muškarca, Izrael napao najveće petrokemijsko postrojenje u Iranu, Trump najavio nove napade, Nijedna presuda nam ne može vratiti Nikoll, Svih 18 lani ubijenih žena usmrtile su njima bliske osobe, Samoborska gradonačelnica 'stukla' 75.000 eura na dizajnerski ured

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Divljaju cijene goriva, od sutra novi udar na džepove građana 04:00
'240 sekundi' 24sata: Uskrs u sjeni rata, papa pozvao na mir

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Uskrs u sjeni rata, Papa pozvao na mir. Misa u katedrali nakon potresa. Vlada odlučuje o cijenama goriva. Spašena posada srušenog aviona, Trump podivljao na Iran. Eksploziv pronađen kod plinovoda u Srbiji. Orion se približava Mjesecu. Preminuo profesor Vlatko Cvrtila (61). Otvorena sljemenska cesta i žičara, staze i dalje nesigurne...

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
NESVAKIDAŠNJI PRIZOR

NEVJEROJATNO Mladi galeb se udomaćio na ručku s mačkama: 'Navikle su, zna ih i kljucnuti'

Jedan mladi galeb iz Splita uoči Uskrsa odlučio je pridružiti se grupi mačaka na ručku. Sve to djeluje kao potpuno nesvakidašnja situacija, no naš nam čitatelj javlja kako je riječ o galebu koji se već poprilično udomaćio. - Tu je već izvjesno vrijeme, a mi ovdje na poslu hranimo mačke pa tako hranimo i njega. Navikli su se već, malo ih on ponekad kljuca pa ih znamo držati podalje, ali inače je sve u redu. To je sad malo društvo. Na trenutke je malo prkosan pa pokaže zube, odnosno kljun, ali uglavnom sve funkcionira - govori nam čitatelj.

NEVJEROJATNO Mladi galeb se udomaćio na ručku s mačkama: 'Navikle su, zna ih i kljucnuti' 00:55
