Vučković: 'Ministarstvo otklanja nalaze na koje upozori Revizija'

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je u utorak kako njeno Ministarstvo za svoj rad godinama ima uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju te da otklanja nalaze na koje Ured upozori.

„Stav je Revizije da je Ministarstvo u posljednje dvije godine, ne čineći nove, ispravilo najveći broj nalaza iz prethodnog razdoblja“, rekla je ministrica u Mostaru komentirajući uvjetno mišljenje koje je Revizija dala Ministarstvu za 2020. i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja.

Navela je pritom kako je Ministarstvo od 2013. do 2018. imalo 33 uvjetna nalaza, nekoliko ih više nije primjenjivo jer su se u međuvremenu promijenili propisi, 26 ih je otklonjeno, te su ostala praktično četiri, pa smo "do današnjeg dana mi sve to otklonili“.

„Posve netočnim“ nazvala je navod Revizije da je Ministarstvo zakasnilo, odnosno da nije pravodobno štitilo svoja prava u povratu sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo od 2014. do 2020.

„Kad govorimo o zahtjevima za povrat, ne treba zaboraviti da je 2020. bila krizna godina, netočni su navodi da smo zakasnili, da su određena potraživanja Ministarstva, odnosno državnog proračuna, pala u zastaru“, izjavila je Vučković.

„To je posve netočno, sve smo zahtjeve za povrat poslali, ne sudskim putem, redovnim“, rekla je novinarima i dodala kako je rok za sudski postupak kraj prvog tromjesečja 2024. godine.

Ministrica se osvrnula i na zamjerku da Ministarstvo do provedbe revizije, svibnja 2021., nije donijelo pravilnik o općekorisnoj funkciji šuma (OKFŠ), koji je trebalo donijeti do kolovoza 2019.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama u lipnju 2021., a u siječnju ove godine Pravilnik o evidenciji poljoprivrednog zemljišta, rekla je.

Vučković je naglasila kako je za svoj posao motivirana i nastoji ga raditi savjesno i odgovorno. „Mi radimo ovaj posao dok imamo povjerenje predsjednika Vlade“, odgovorila je novinarima.

Naglasila je kako je BiH jedan od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera Hrvatske, s vrijednošću vanjsko-trgovinske bilance nešto većom od 2, 6 milijardi eura.

