Vučković: Za razvoj mljekarstva do 2030. više od 592 mil. eura.

Ministarstvo poljoprivrede u ponedjeljak je u Varaždinu predstavilo Program razvoja sektora mljekarstva u RH do 2030. godine te akcijski plan za provedbu tog programa do 2025., a ministrica Marija Vučković izjavila je da se u taj sektor planira utrošiti nešto više od 592 milijuna eura. Istaknula je da je riječ o planu koji ima svoju formu, vrijeme provedbe, međupokazatelje, ciljeve i mjere pomoću kojih će se doći do njihova ostvarenja.

"Ti ciljevi su usklađeni s Nacionalnom strategijom poljoprivrede i strateškim planom. U realizaciju plana do kraja 2030. godine planira se utrošiti nešto više od 592 milijuna eura, a za ovaj prvi akcijski plan, planirana sredstva su u nešto većem iznosu od 141 milijun eura", rekla je Vučković.

Dio aktivnosti koje bi trebale dovesti do zadanog cilja odnose se na potpore dohotku poljoprivrednika, objasnila je ministrica, a dio na nadogradnju i provedbu dobrobiti i mjera usklađenih s novim poljoprivrednim politikama koje vode računa o konceptu zdravlja biljaka, životinja, zdravlja ljudi, o potrebi dodatne skrbi o životinjama.

"Naravno i investicijske mjere, dijelom one koje se odnose na proširenje kapaciteta, zatim za dodatnu nabavku stada, unaprjeđenje kapaciteta za nove tehnologije, poboljšanje opreme i provođenje robotizacije, s obzirom na izazove koje imamo u vezi i s interesom i s radnom snagom", izjavila je Vučković.

Dodala je da se drugi set mjera odnosi na preradu i preradbene kapacitete, a treći na novac i potpore koje su važne i neophodne.

"Mi ovaj sektor prioritiziramo u smislu novca, treba uložiti dodatna sredstva u promociju, edukaciju, obrazovanje, a isto tako i komunikaciju s potrošačima. Od primarne poljoprivredne proizvodnje, uz koju su vezana i najveća sredstva koja će se uložiti u programu i najvažniji ljudski kapital, prelazimo na povezivanje s lancem, preradu, oznaku 'dokazana kvaliteta', unaprjeđenje kapaciteta i naše industrije, a naposljetku prelazimo na potrošača, informiranje i osvještavanje javnosti, rad i u školama", rekla je Vučković.

Uz ministricu, na predstavljanju programa sudjelovali su državni tajnik Zdravko Tušek i ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravko Barać, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Josip Križanić te predstavnici proizvođača mlijeka, udruženja proizvođača, otkupljivača i prerađivača mlijeka.

Nakon predstavljanja Programa, ministrica je nazočila prezentaciji izrade Vidovečkog gibanika u Osnovnoj školi Tužno te predstavljanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Varaždinske županije za 2024. u Domitrovcu. Ministarstvo poljoprivrede organiziralo je i radionicu na temu komasacije, koja će se održati u Murskom Središću.