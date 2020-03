Vujčić: Bankarski sustav nije ugrožen, kao ni jačina kune...

Ono što je u ovom trenutku moguće reći da jedini primjer učinka korona virusa na gospodarstvo imamo iz Kine, budući da tamo sve splašnjava. Procjene MMF-a su da će stopa rasta kineskog gospodarstva biti oko 2% umjesto 6%. Znači ima snažan utjecaj na pad gospodarske aktivnosti, rekao je za HTV guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

- Za ostale zemlje još je nemoguće reći. Radit ćemo projekciju i za nas i uzet ćemo više opcija, radit ćemo je kroz nekoliko scenarija, a sve ovisi o epidemijskom ciklusu. Što je duži ciklus ima veći utjecaj, što je kraći to je manje. Ako uzimamo obrazac po ovome iz Kine, šteta neće biti prevelika. Ako uzmete turističke prihode, u 3., 4. i 5. mjesecu se ostvari oko 2,7 milijarde eura prihoda i to ne bi moglo značajno ugroziti naše gospodarstvo - optimistično je krenuo Vujčić, a u sličnom tonu nastavio je i razgovor o stabilnosti kune:

- Možemo jamčiti stabilnost kune. Mi smo jedna od zemalja s najjačim međunarodnim pričuvama u odnosu na BDP. Jako dugo možemo održavati stabilnost.

Za tržište, kao i bankarski sustav također nema brige, tvrdi Vujčić:

- Uzeli smo 4 milijarde i 300 milijuna kuna državnih obveznica kako bismo povećali likvidnost tržišta. Plasirali smo i 3,8 milijardi kuna bankama. Bankarski sustav nije ugrožen, imamo jedan od najbolje kapitaliziranih bankovnih sustava u Europi koji je u stanju podnijeti bilo kakve šokove.

Dotakao se i daljnje uloge HNB-a. Monetarne politike, kao i regulatorne, a pričao je i o reprogramima kredita koji će biti omogućeni onima pogođenima krizom:

- Imamo dvije vrste politika. Jedna je monetarna, to je osiguravanje jeftine i dugoročne likvidnosti bankama, međunarodne pričuve za održavanje stabilnosti tečaja, i treće, intervencije kad treba na obvezničkom tržištu. Tako možemo osigurati stabilnost financijskog sustava u potpunosti. S druge strane imamo set supervizorskih mjera, određujemo okvir u kojemu banke posluju i omogućit ćemo im da svoje klijente tretiraju kao izvrsne, A-klijente, ako su 31.12.2019. bili A-klijenti, da kao takvi ostanu još neko vrijeme. HNB će omogućiti bankama da bez ikakve penalizacije, bez regulatornog troška i utjecaja na kapital, svakome tko zapadne u poteškoće reprogramira dug. To je nešto što je opcija. Tko to ne želi, ne mora.