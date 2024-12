Vujčić: Cijene u turizmu su nam porasle 50%, pitanje je hoćemo li ostati konkurentni i što je cilj

Inflacija je u opadanju otkako je dosegnula vrhunac krajem 2022. To će se nastaviti i u idućoj godini, istaknuo je u razgovoru za RTL Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Komentirajući financijska kretanja u godini na odlasku i predstojećoj 2025., poručio je kako cijene u Hrvatskoj jesu porasle, no u usporedbi s EU, nismo u svemu skupi. Na pitanje kako komentira to što jako mnogo građana kupuje namirnice u inozemstvu jer se više isplati, odgovorio je:

- Kako što. U nekim kategorijama cijene u Hrvatskoj su bitno niže nego u drugim zemljama EU. Što se tiče hrane, da došli smo na razinu EU, zeru i više od toga. No stanovanje, režije, zdravstvo, obrazovanje, tu su troškovi niži, u telekomunikacijama više. Što se tiče Trsta, ako je tamo jeftinije, to znači da su cijene tamo konkurentnije nego u Hrvatskoj, ali to je pitanje za maloprodaju, distribuciju, poljoprivredu.

'Imat ćemo dobru sezonu, ali...'

Vujčić priznaje kako se najveće povećanje cijena osjeti u ljetnoj sezoni.

- Ako ja gledam, kad čovjek ide na more po ljeti, cijene su znatno više nego prije dvije-tri godine - komentirao je.

Što se turizma u 2025. tiče, guverner je poručio kako smo u situaciji da su nam cijene u turizmu rasle znatno brže (50%) nego u konkurentskim zemljama (20%).

- Treba se zapitati postoji li prostor za takav rast cijena. Je li omjer cijene i ponude konkurentan, to je prvenstveno pitanje za turističke djelatnike. Mi ćemo sigurno imati dobru sezonu, ali je pitanje što je cilj: Da li da prihodi od turizma realno rastu, da li da povećavamo broj noćenja ili da budemo zadovoljni s onim što imamo.

Krediti rastu kad raste kupovina auta

Boris Vujčić i ovom prilikom istaknuo je kako uvođenje eura nije bitno utjecalo na rast inflacije i povećanje cijena.

- Da nismo uveli euro, cijene bi bile malo niže, podaci pokazuju kako su cijene zbog eura porasle 0,2-0,4 postotna poena. S druge strane, ako pogledate članice EU koje nisu uvele euro, Poljsku, Češku, Mađarsku, Bugarsku, tamo su cijene rasle brže nego u Hrvatskoj, očito se radi o drugim stvarima koje su utjecale na porast cijena - kazao je.

Za iduću godinu, pak, najavljuje pad kamatnih stopa na kredite.

- Da, pad će se vidjeti i na kreditima za građane, u početku više za poduzeća, ali padat će kamate, prvenstveno za hipotekarne i stambene kredite. Primijetili su da volumen gotovinskih kredita raste kad raste prodaja automobila, a ove godine značajno rasla. Porast nenamjenskih kredita bilježimo i prije sezone, za opremu apartmana, pripremu turističke sezone.

Rast BDP-a će ostati jak, 3,3%, što je znatno brže nego EU. Očekujemo smanjivanje inflacije, pad kamata, rast zaposlenosti, oko 2%. To je nešto manje od ove godine, kad je rast bio oko 5%. U 2024. kreirano je 50.000 radnih mjesta, a iduće se očekuje 30.000 novih radnih mjesta. Potrebe za radnom snagom će rasti, vidjet ćemo nastavak trenda imigracije - najavio je Vujčić.