Nakon otkrića Indexa o više od 40 zaposlenika HNB-a koji su trgovali vrijednosnim papirima banaka za čiji nadzor je zadužen upravo HNB, saborski Odbor za financije organizirao je tematsku sjednicu na tu temu.

- Temeljem medijskih napisa i prikupljenih podataka Odbor je odlučio da imamo tematsku sjednicu i da utvrdimo činjenice koje su se događale - poručila je predsjednica Odbora, HDZ-ova Grozdana Perić.

UŽIVO: SJEDNICA ODBORA ZA FINANCIJE

'Odmah sam pozvao HANFA-u u nadzor i pokrenuo izvanredni interni nadzor u HNB-u'

Guverner HNB-a Boris Vujčić istaknuo je kako je odmah nakon medijskih otkrića reagirao, pozvao HANFU u nadzor, ali i sam pokrenuo izvanredni interni nadzor u HNB-u.

- Kao što znate, izneseni su podaci u medijima koji nisu javno dostupni, koji se tiču privatnih podataka zaposlenika HNB-a i SKDD-a, koji su upareni, za zadnje 22 godine uz tvrdnju da je 41 zaposlenik obavio otprilike 10 milijuna vrijednosnih transakcija. Budući da su se pojavile sumnje da je došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija, što je kazneno djelo, iako mi nemamo niti smo igdje vidjeli indicije da je do tako nečega došlo, ja sam odmah pozvao HANFA-u, koja je nadležno tijelo, da provjeri da li je možda u zadnje 22 godine došlo do tako nečega. HANFA je u postupku nadzora, a ja sam izdao nalog za izvanredni interni nadzor - rekao je Vujčić.

Od 41 imena koje su dobili, a za koje se tvrdi da su trgovali vrijednosnim papirima, Vujčić ističe da ih je 10 bivših zaposlenika pa HNB nema ovlasti u provođenju nadzora nad njima, da tri nikada nisu ni bili zaposlenici HNB-a te da ima još petero zaposlenika koji su prijavili da imaju dionice, a koji ni nisu na tom popisu.

- Naš nadzor ni približno nije onakve dubine kako to može provesti HANFA jer mi nemamo pristup podacima SKDD-a. Nisam još dobio to izvješće HANFA-e, ali se može u medijima pročitati, i koliko sam shvatio, u ovom trenutku je ustanovila da još ima 1722 vrijednosnice koje imaju zaposlenici HNB-a ili su imali u trenutku kada su napuštali HNB. Prema našoj evidenciji, mi imamo podatke za 1000 takvih vrijednosnica, nemamo za ovih 722 - kaže Vujčić dodajući kako je moguće da još netko ima, što će vidjeti nakon što HANFA završi svoj posao.

- Ja sam imao dionice dvije banke, koje sam 2001., prije nego što smo sami predložili zakon koji nama zabranjuje da imamo kao rukovodstvo ikakve dionice banaka, prodao - poručio je.

'Kad sam uložila u korporativnu obveznicu nisam bila zaposlena u HNB-u'

Na sjednicu je stigla i Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a. Ispričala je svoju verziju naglasivši kako je 2012., dok nije bila zaposlenica HNB-a, uložila u primarnoj emisiji u korporativnu obveznicu jedne hrvatske banke sa dospijećem od pet godina. Naglasila je kako ništa protuzakonito nije napravila.

- Tu obveznicu sam držala do dospijeća 2017. godine. Bila sam vanjski član Savjeta HNB-a u razdoblju od 2000. do lipnja 2013., što znači da sam bila vanjski član i u jednom kraćem razdoblju kada sam imala spomenutu obveznicu. Mislim da je vrlo bitno istaknuti da niti u jednom trenutku kako tada, tako ni sada, nije postojala zakonska zabrana držanja obveznica banaka za članove Savjeta - naglasila je istaknuvši kako je držanje te obveznice u svim elementima karakter štednje.

- Ni u jednom trenutku nisam trgovala tom obveznicom. Da uopće postoji takva obveznica saznala sam od osobnog bankara, nisam dobila informaciju na Savjetu HNB-a, niti se o tome raspravlja na Savjetu HNB-a. Vanjski članovi nemaju informaciju o proizvodima banaka, niti uvid u individualne podatke banaka, a niti podatke o dnevnoj likvidnosti banaka - kaže i ponavlja da je bila pasivni ulagatelj obveznice.

- Ostvarila sam prinos koji je bio unaprijed definiran prospektom, koji je jednak za sve i u kojem je već u početku stajao taj fiksni prinos. Odobrila je HANFA, a upravo prospekt služi u uklanjaju asimetričnosti u pogledu informacija. Moje informacije su bile identične onima kojima je raspolagao bilo koji imatelj obveznice ili bilo tko drugi na tržištu. Uvjerena sam, iza toga stojim, da u ovom slučaju ne može biti nikakvog govora o manipulaciji tržištem vezano uz obveznice koje sam svojedobno imala, a nisam bila zaposlena u HNB-u - zaključila je u svom uvodnom obraćanju.

SKDD: 'Podaci su tajni'

Direktorica SKDD-a, Dora Matošić, pojasnila je kako je SKDD službeni registar vrijednosnih papira u kojem se vodi evidencija o vlasnicima vrijednosnih papira, ali da su ti podaci tajni.

- Pravo na uvid u podatke imaju imatelji, odnosno vlasnici vrijednosnih papira, izdavatelj, svaka osoba koja dokaže pravni interes, HANFA kao službeni regulator te pravosudna tijela. Podaci su tajni, no nekoliko grupacija koje sam navela imaju pravo pristupa. I vaš zahtjev za očitovanjem koji ste nam dostavili nije mogao dati egzaktne odgovore na vaša pitanja jer mi jednostavno nemamo ovlasti potvrditi bilo kakve medijske špekulacije, dati podatke da li je netko vlasnik nekog vrijednosnog papira ni da li je došlo možda do nekakvih nedozvoljenih radnji, odnosno trgovanja povlaštenim informacijama - istaknula je i naglasila kako je načelo povjerljivosti iznimno bitna, kako za Upravu, tako i za sve zaposlenike.

- I mi se toga držimo. Od samog trenutka kad se cijeli ovaj eksces, da tako kažem, počeo i medijski spekulirati i kad nam se obratio HNB, mi smo se stavili na raspolaganje svim službama i obratili našem regulatoru HANFA-i, kojem smo dali zapisnik o povjerljivosti podataka. Zato mi ne možemo ništa komentirati - naglasila je.