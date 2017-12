Vujčić: Građani mogu očekivati niže kamatne stope na kredite

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je govorio oo najavama za uvođenje eura. Najavio je rast kamatnih stopa za gospodarstvo, ali tvrdi da za građane još uvijek nema bojazni.

Govoreći o slučaju Agrokor, Vujčić je rekao kako očekuje da će se pregovarati na načine na koje pregovarači misle da su najbolji. Smatra i da će najteži dio cijelog procesa biti postizanje nagodbe.

"Svatko može tražiti što hoće. Pitanje je što može dobiti", rekao je.

U bilo kojem scenariju raspleta oko Agrokora, financijska stabilnost je osigurana i građani mogu biti mirni, tvrdi guverner.

Početkom tjedna Vujčić je izjavio i kako "smo došli do plafona i više ne možemo rasti". Kao društvo i ekonomija, smatra, ne možemo garantirati da ćemo uspjeti zadržati ove stope rasta narednih godina ako ne dođe do strukturnih reformi.

Na pitanje vidi li ijednu strukturnu reformu koja se provodi. Vujčić je odgovorio:

"Glavna strukturna reforma koja se dogodila u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina je ulazak u Europsku uniju. One strukturne reforme koje su potrebne, a to su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe, obrazovanje... vrlo malo se događa. Znamo da Hrvatska ne stoji dobro na bilo kojoj listi usporedbe sa sličnim zemljama po tim pokazateljima".

Što se tiče uvođenja eura prvi cilj je ulazak u tečajni mehanizam u kojeg od 2005. niti jedna zemlja nije ušla, rekao je.

"Ako možemo išta pretpostaviti to je upravo to, da moramo pokazati neki reformski kapacitet da bismo ušli u tečajni mehanizam", rekao je.

Na konstataciju da je 2017. prijelomna što se tiče niskih kamata i jeftinog novca i za Europu i za Hrvatsku guverner je rekao: "Polako se normalizira monetarna politika. Neke od naših središnjih banaka u tranzicijskim zemljama centralne i istočne Europe su već počele dizati kamatne stope. I na to moramo biti spremni, a za to moramo spremiti i naše gospodarstvo". Vujčić je rekao da za građane za sada nema bojazni.

"Znači, kamatne stope neće rasti. Građani mogu očekivati da će im u idućim mjesecima kamatne stope biti niže na stambene ili potrošačke kredite koji su vezani za referentne kamatne stope. Ali to neće trajati zauvijek", naglasio je.

Na pitanje voditelja da je oprezan kao guverner i građanima poručuje da se ne polakome za ovim jeftinim novcem trenutno Vujčić je odgovorio:

"Svatko mora sam procjenjivati kada će uzeti i koji kredit. Ali definitivno ona pomama za kreditima koju smo vidjeli sredinom 2000-tih godina, kada je HNB morao kočiti tu kreditnu ekspanziju, sasvim sigurno nije dobra jer dovodi do takvih razina duga koje onda dovede i do recesije kakvu smo imali šest godina".

Vujčiću dogodine istječe mandat. Na pitanje ima li ambicije provesti još jedan mandat kao guverner, odgovorio je:

"To nije na meni, to je na drugima da kažu da li me trebaju. Ako dobro radim svoj posao, vjerojatno će me trebati, a ako ne, naći će nekoga boljega."