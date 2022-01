Više od 40 zaposlenika HNB-a je u proteklih 20 godina trgovalo vrijednosnim papirima banaka, koje isti taj HNB nadzire. Bilo je više od 400 transakcija vrijednih više od deset milijuna kuna te su trgovali i najviše rangirani u HNB-u - aktualni guverner Boris Vujčić, njegova zamjenica Sandra Švaljek, kao i bivši viceguverneri, nekadašnji direktori te još neki zaposlenici, piše Index.

Svi oni, problem je, prate poslovanje banaka, pa nadohvat ruke imaju i informacije za koje javnost ne zna, što znači da barataju povlaštenim informacijama na temelju kojih mogu odlučivati o trgovanju vrijednosnim papirima. HNB je član Europske središnje banke, koja svojim zaposlenicima strogo zabranjuje trgovanje bilo kakvim vrijednosnim papirima banaka. Zakon o HNB-u, s druge strane, kaže kako je guvernerima, viceguvernerima i izvršnim direktorima zabranjeno trgovanje dionicama, no ne i obveznicama banaka.

Prema medijskim napisima, dvoje zaposlenika HNB-a imalo je gotovo 50 različitih trgovanja prema bankama. Postojeći guverner Boris Vujčić je, navodi se, trgovao dionicama Erste i Zagrebačke banke 2001. godine, dok je bio zamjenik guvernera. A njegova sadašnja zamjenica Sandra Švaljek navodno je trgovala obveznicama Erste banke 2012. godine, dok je bila članica Savjeta HNB-a, a obveznice je prikazala kao nasljedstvo.

Iz HNB-a pojašnjavaju kako treba razlikovati dionice i vlasničke udjele od korporativnih obveznica banaka: nije protivno zakonu da bilo koji zaposlenik posjeduje korporativne obveznice banaka, pa niti guverner, član Savjeta, odnosno izvršni direktor. No to se pravilo promijenilo pa dio zaposlenika HNB-a od 1. ožujka 2022. neće smjeti trgovati korporativnim obveznicama banaka koje su osnovane u EU ili imaju podružnicu u EU, navode.

Prema pojašnjenju Ante Samodola, bivšeg šefa Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), zakon je u ovom slučaju jasan - raspolaganje povlaštenom informacijom definirano je prema dužnosti osobe koja je stekla vrijednosni papir, a ne vrstom vrijednosnog papira.

Kako su nam dalje odgovorili iz HNB-a, Boris Vujčić dionice Riječke banke i Zagrebačke banke kupio je tijekom '90-ih godina, kad još nije bio zamjenik guvernera niti član Savjeta HNB-a, ali i u vremenu u kojem Zakon o HNB-u nije zabranjivao niti guverneru HNB-a i članovima Savjeta da imaju u svom posjedu dionice banaka koje HNB nadzire. Upravo je novo rukovodstvo HNB-a 2000. godine iniciralo promjene Zakona o HNB-u kojima se guverneru, članovima Savjeta i izvršnim direktorima HNB-a zabranjuje posjedovanje dionica i poslovnih udjela u bankama koje nadzire HNB, kažu.

- Boris Vujčić dionice Erste banke, koja je u međuvremenu kupila Riječku banku, i Zagrebačke banke d.d., prodao je u ožujku 2001., dakle mjesec dana prije stupanja na snagu odredbi Zakona o HNB-u. Guverner HNB-a nije, dakle, prekršio niti jednu zakonsku odredbu, a dionice je prodao i prije nego što je novi zakon, koji je iniciralo upravo rukovodstvo kojega je on bio dio, stupio na snagu - navodi HNB.

Za Sandru Švaljek kažu da je od 2000. do 2013. bila vanjska članica Savjeta HNB-a, a 23. studenog 2012. kupila je korporativne obveznice Erste banke i držala ih do dospijeća 2017., odnosno do isplate obveznice.

Ističu kako se zakonske odredbe ne odnose na ostale zaposlenike HNB-a, ali se i od njih očekuje da se suzdrže od trgovanja dionicama i vlasničkim udjelima banaka koje HNB nadzire.

Ministar financija Zdravko Marić u utorak nije komentirao ovaj slučaj, napominjući kako nije uspio pročitati sve o tome u medijima, a i da jest, nije siguran ima li dovoljno informacija da bi mogao komentirati.

Ekonomski analitičar Vuk Vuković na svom je Facebook profilu slučaj komentirao riječima kako je "još na fakultetu naučio da je naše domaće tržište kapitala uglavnom poligon za insajdersko trgovanje dionicama".

- Nema tu nikakve hipoteze efikasnog tržišta. Nema ni tržišta, ruku na srce. Lijepo je vidjeti da u HNB-u to znaju i cijene - zaključuje Vuković.

Nisu izostale niti reakcije saborskih zastupnika. Ivana Kekin i Urša Raukar iz Zeleno-lijevog bloka zatražile su ostavke guvernera HNB-a i članova Savjeta, a isto očekuje i zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- Najviši dužnosnici hrvatske središnje banke nisu kršili samo hrvatske, nego i propise Europske unije. I ne smije se dogoditi da se izvuku na tehnikalije i zakonske rupe - istaknula je Mrak Taritaš u priopćenju.