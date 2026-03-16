POMAK ZA HRVATSKU

Vujčić o podizanju rejtinga: Hrvatska na dobrom putu, ali treba nastaviti s reformama

Piše HINA,
Zagreb: HNB organizirao Veliku učeničku debatu na temu "Može li AI upravljati osobnim financijama?" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je u ponedjeljak da najnovije S&P-ovo podizanje kreditnog rejtinga znači priznanje makroekonomskoj politici te da je Hrvatska na "dobrom putu", no i da mora nastaviti sa strukturnim reformama.

"Novo podizanje rejtinga Hrvatske je jako dobro zato jer daljnje učvršćuje povjerenje među investitorima. Sad smo doista došli u skupinu zemalja koje imaju najviši rejting i to je prvenstveno priznanje dobroj makroekonomskoj politici te dobrim prognozama koje i ove godine imamo za nastavak rasta u Hrvatskoj", izjavio je Vujčić nakon učeničke debate u HNB-u, i ove godine održane u povodu obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca.

REFORME I ULAGANJE S&P podigao kreditni rejting Hrvatske s A- na A
S&P podigao kreditni rejting Hrvatske s A- na A

No, istaknuo je da se mora nastaviti raditi na reformama, prvenstveno onim strukturnim, kako bi se ojačala dugoročna perspektiva gospodarskog rasta Hrvatske. "Što se tiče strukturnih stvari, tu imamo cijeli niz reformi o kojima godinama pričamo, neke su donekle napravljene, neke još ostaju", rekao je Vujčić.

No, istaknuo je guverner, rejting agencije govore da je Hrvatska na dobrom putu.

KOMENTAR NA NOVI REJTING Šušnjar: Hrvatska je po rejtingu ispred dijela EU, unatoč spinovima iz susjedstva
Šušnjar: Hrvatska je po rejtingu ispred dijela EU, unatoč spinovima iz susjedstva

Od ostalih stvari o kojima treba voditi računa, Vujčić je rekao da se pod kontrolom treba držati "fiskalna situacija", što također naglašavaju i rejting agencije.

Podsjetimo, agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's (S&P) u najnovijem je izvješću objavljenom u petak navečer podigla investicijski kreditni rejting Hrvatske s A- na razinu "A“, uz stabilne izglede. 

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok
IZ MINUTE U MINUTU

Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

