Vujčić o podizanju rejtinga: Hrvatska na dobrom putu, ali treba nastaviti s reformama

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je u ponedjeljak da najnovije S&P-ovo podizanje kreditnog rejtinga znači priznanje makroekonomskoj politici te da je Hrvatska na "dobrom putu", no i da mora nastaviti sa strukturnim reformama.

"Novo podizanje rejtinga Hrvatske je jako dobro zato jer daljnje učvršćuje povjerenje među investitorima. Sad smo doista došli u skupinu zemalja koje imaju najviši rejting i to je prvenstveno priznanje dobroj makroekonomskoj politici te dobrim prognozama koje i ove godine imamo za nastavak rasta u Hrvatskoj", izjavio je Vujčić nakon učeničke debate u HNB-u, i ove godine održane u povodu obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca.

No, istaknuo je da se mora nastaviti raditi na reformama, prvenstveno onim strukturnim, kako bi se ojačala dugoročna perspektiva gospodarskog rasta Hrvatske. "Što se tiče strukturnih stvari, tu imamo cijeli niz reformi o kojima godinama pričamo, neke su donekle napravljene, neke još ostaju", rekao je Vujčić.

No, istaknuo je guverner, rejting agencije govore da je Hrvatska na dobrom putu.

Od ostalih stvari o kojima treba voditi računa, Vujčić je rekao da se pod kontrolom treba držati "fiskalna situacija", što također naglašavaju i rejting agencije.

Podsjetimo, agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's (S&P) u najnovijem je izvješću objavljenom u petak navečer podigla investicijski kreditni rejting Hrvatske s A- na razinu "A“, uz stabilne izglede.