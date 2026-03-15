Šušnjar: Hrvatska je po rejtingu ispred dijela EU, unatoč spinovima iz susjedstva

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se povodom povijesnog uspjeha Hrvatske, nakon što je agencija Standard & Poor’s (S&P) podigla dugoročni kreditni rejting zemlje s 'A-' na 'A', uz stabilne izglede. Ovu vijest nazvao je velikom potvrdom da je Hrvatska danas sigurnija, jača i vjerodostojnija država nego što je bila prije nekoliko godina, istaknuvši kako sada pripada "A kategoriji" prema gospodarskoj snazi, financijskoj stabilnosti i kvaliteti života.

Ovim je potezom Hrvatska po prvi put dosegnula punu razinu 'A' kod jedne od tri vodeće svjetske agencije, čime je zaokružen ciklus poboljšanja nakon što su prethodno i Fitch i Moody's podigli rejting na korak do te razine. Kao ključne razloge za napredak, S&P navodi političku stabilnost, provedbu reformi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te očekivano pristupanje Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Konkretna korist za građane i gospodarstvo

Ministar je naglasio kako podizanje rejtinga nije samo apstraktna vijest za ekonomiste, već ima izravan i konkretan utjecaj na svakodnevni život građana i poslovanje poduzetnika. Bolji rejting signalizira manji rizik za ulagače, što se izravno prelijeva na povoljnije uvjete financiranja.

​- To nije vijest za uski krug ekonomista, nego za svakoga tko živi, radi, ulaže ili otplaćuje kredit u Hrvatskoj. Bolji rejting znači manje rizika, a manje rizika znači povoljnije uvjete financiranja, povoljnije stambene kredite, bolje uvjete za investicije i lakše širenje poslovanja - poručio je ministar Šušnjar.

Hrvatska je tako ušla u uzak krug zemalja koje se percipiraju kao sigurno i poticajno okruženje za investicije, što otvara vrata novim projektima i jačanju gospodarske aktivnosti.

Hrvatska ispred niza članica EU

Šušnjar je također istaknuo važnost pozicioniranja Hrvatske unutar Europske unije, naglasivši kako je zemlja sada po kreditnom rejtingu prestigla niz država članica koje su u Uniju ušle i desetak godina prije.

"Hrvatska je danas po rejtingu ispred dijela Europske unije. Ispred Italije. Ispred Grčke. Ispred Mađarske. Ispred Rumunjske. Ispred Bugarske. Ispred Poljske. Ispred Cipra i Malte", pobrojao je ministar, pozivajući da se o tom uspjehu govori "bez kompleksa i bez lažne skromnosti".

Osvrt na kritike i "spinove iz susjedstva"

U svojoj objavi ministar se osvrnuo i na, kako smatra, nedovoljnu vidljivost ovakvih postignuća u javnosti, pripisujući to galami i dezinformacijama koje dolaze iz susjedstva.

​- Nažalost, ovakve se vijesti teško probijaju do građana jer ih gotovo uvijek prekriju galama i jeftini spinovi koji nam dolaze iz susjedstva, odnosno iz B kategorije zemalja. Pogotovo od onih koji su opsjednuti Hrvatskom, koji žive od vlastite propagande i od toga da sami sebi aplaudiraju pred ogledalom - ocijenio je Šušnjar, zaključivši porukom:

"Neka onda B kategorija nastavi s press konferencijama, crtanjem po ploči, nošenjem kišobrana i velikim riječima. Mi ćemo nastaviti s rezultatima i slovom A."