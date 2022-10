Vujnovac o plinu, Škugorima, pozajmici HDZ-u i kazni za skupu ogrlicu: 'Ona je kod žene'

Pavao Vujnovac, čelnik Prvog plinarskog društva, u emisiji Nataše Božić na N1 govorio je o svom poslovanju ali i nedavnim slučajevima zbog kojih se našao u fokusu javnosti. Na pitanje o tome kako je Rada Škugor, majka uhićenog Damira Škugora, njegovim novcem u nekoliko dana zaradila milijune nakon što je nanjušila dugove, rekao je da nije trenutak da komentira te akcije.

Vi ste posudili novac g. Jurčeviću koji je od te gospođe kupio dugove, jeste li znali za što posuđujete novac?

Posuđivao sam mu za više njegovih poslova, ali nije trenutak za komentiranje te teme.

Jeste li dio te istrage?

Čak i da jesam, ne bih to mogao s vama komentirati.

Jeste li se pokajali što ste posudili novac za takvu stvar?

Ne bih mogao komentirati slučaj.

Je li normalan način poslovanja da se nude kupcima, tzv. fiksni ugovori s fiksnom cijenom, je li to sporan model poslovanja?

Ne bih komentirao to o čemu on priča. Mogu komentirati da se mi bavimo prodajom plina i mi s jedne strane kupujemo i dobavljamo plin koji je većinom vezan na burzu. Ta je cijena više manje ista svima u Europi. S druge strane imamo kupce s drugačijim potrebama – oni ne žele svaki dan istu količinu plina po toj cijeni pa žele razne cjenovne proizvode – fiksnu cijenu, nekad floating cijenu, postoje razne burze, koriste se razni indeksi i kupci žele, osim cijena, određene fleksibilnosti, odgode plaćanja… Mi svi imamo razne ugovore i svaka trading kompanija, tvrtka koja opskrbljuje plinom, sama sebi određuje razinu rizika. Taj model funkcioniranja je bio do covida. Davanje fleksibilnosti u ovim trenucima kad cijene luduju i imaju ogromne oscilacije, svi su postali konzervativniji u tome, ali to je dio risk managementa svake firme ponaosob. O konkretnim ugovorima znam iz medija. Fiksna cijena se daje svima, morate imati pristup burzama, hedging nosi određeni rizik. To se većinom daje industrijskim kupcima, ali pitanje je apetita rizika koji trading kompanija želi preuzeti.

Poznajete Damira Škugora iz plinskog biznisa, postoje li ugovori u kojima su vaši potpisi zajednički?

PPD surađuje s Inom i s njima su partneri u Petrokemiji, ali ne bih komentirao sad suradnju. Škugora zna cijela energetska javnost, bio je direktor raznim sektorima.

- Javno sad i s punom odgovornošću mogu ponoviti niti PPD ni Vujnovac niti bilo koja firma povezana sa mnom nema veze s plinskom aferom u Ini - rekao je.

'Smeta mi što me uspoređuju s Todorićem'

Govorio je o počecima poslovanja, prijateljstvu s bivšim ministrom Ivanom Vrdoljakom, ugovorima s ruskim Gazpromom i situaciji s plinom u Europi nakon izbijanja rata u Ukrajini. Vujnovac je objašnjavao i zašto je uložio u turističke nekretnine te Fortenovu.

- Uložio sam značajan dio svoje imovine. Prvenstveno sam vidio određeni potencijal kompanije koja je izlazila iz stresnog perioda. S druge strane smatrao sam da mi Hrvati u Fortenovoj trebamo imati što za reći. Svoje novce ne investiram van Hrvatske, zato pričamo o gomili biznisa. Možda bih danas bio manje pod reflektorima da sam investirao van, što ljudi rade. Dosad sam u sve što sam investirao donio dodanu vrijednost. Nisam mogao gledati da hrvatska gospodarska zajednica nema što za reći, ali sam prvenstveno vidio perspektivu. To što me uspoređuju s Todorićem, jako mi smeta. Ni ja ni jedna moja kompanija nismo narasli na privatizaciji, meni nitko nije nešto pogodovao. S druge strane nije narastao ni PPD ni ENNA na tuđim novcima, nisam dizao dugove, uzimao od dobavljača novce, cijeli sustav raste organski. Reinvestiram dobiti. Spominjalo se u usporedbama s Agrokorom sistemski rizik. Ja i mam dva sustava – ENNA-u (holding firma) i PPD. Imam privatne investicije gdje je i Fortenova, Pevex, neke nekretnine. Ne postoji povezanost ta dva sustava što se tiče dugova – ne postoje dugovi koji bi srušili taj sustav. To je velika razlika u modusu operandi – mi nismo rasli na dugovima i tuđim novcima nego organski. U strateškim investicijama – ja sam partner u projektima s velikim firmama, to Agrokor nije imao. Imam mnogo partnerstava koje puno govore o nama, od njih smo mi učili i nismo došli u loše odnose. Nema tog sistemskog rizika - rekao je.

Zašto idete tako široko kao investitor?

Ja tu vidim određenu logiku, određene investicije ne gledam dugoročno nego gledam priliku za zaradu, a zaradu koristim za rast samog sustava.

Najavili ste da ćete u nekom trenutku i prodati velik dio toga, čemu onda sve to?

Rekao sam da bih prodao veći dio, ne da bih zašao iz kompanije. Kad Fortenova riješi probleme i refinancira se, onda je spremna za rast i za izlazak u regiju, ali šire. Tad će joj trebati kapitala, drugih znanja i investicija, tad trebamo više mozgova koji će definirati perspektivu Fortenove. Većinu ću prodati, ali ću kao manjinski dioničar s više dioničara sudjelovati u budućnosti Fortenove.

Je li to bila Todorićeva greška?

Da. Prevelika kompanija da bi funkcionirala na tako uskom broju ljudi u odlučivanju, čak i vlasničkim odnosima.

'HDZ je vratio pozajmicu i kamate'

Na kraju je odgovorio zašto je posudio novac HDZ-u i kako mu se dogodio slučaj s neprijavljenom skupom ogrlicom na carini.

- Htio bih iskoristiti priliku da se ispričam hrvatskoj javnosti i ljudima kojima sam donio neugodu, ljudima na carini prvenstveno. Ne bih ulazio u detalje. Da je bilo bilo kakve namjere u zatajivanju, ne bih tu ogrlicu platio sa svog tekućeg računa internet bankarstvom. Platio sam i kaznu i porez i carinu. To je bio poklon, nije u mom posjedu nego u posjedu moje žene - rekao je.

Posudili ste novac HDZ-u kad su bili u nezgodnoj poziciji, biti ne biti, to se može gledati kroz prizmu političke korupcije. Vi ste njima dali kad im je trebalo, zašto?

Pozajmica je vraćena. Platili su i kamate od sedam posto koje su bile u ugovoru. Više sam izgubio na svom rejtingu i izgubio sam godine života oko toga. Tu mogu reći da nema političke korupcije.

Jeste ih mogli odbiti?

Naravno. Realno od tada se promijenilo više struktura. U mom slučaju nije bilo nikakve političke korupcije, rekao je Vujnovac za N1.

