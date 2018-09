Vukomerec pod opsadom: ‘Mi smo uz policajce sigurniji...’

Učenike zagrebačke Osnovne škole Vukomerec, ispred koje se pucalo prošlog tjedna, na ulazu u školu u ponedjeljak je dočekao prometni policajac.

U blizini smo primijetili još nekoliko uniformiranih policajaca i jedno označeno policijsko vozilo, a prepoznali smo i nekoliko policajaca u civilu.

Nije ih bilo mnogo, ali dovoljno da budu primijećeni kako bi se roditelji, učenici i djelatnici škole osjećali sigurnije. Roditelji učenika u ponedjeljak nisu željeli davati izjave. Sve su rekli, kažu, na okupljanjima i prosvjedima prošlog tjedna. Tek je jedna mama u prolazu komentirala: “Nadam se da je sad sigurno”. Izjave nije želio davati ni ravnatelj škole Zdravko Dominik.

- Zasad sam ja jedini došao iz razreda. Nadam se da će doći i ostali - rekao je jedan učenik.

U školskom dvorištu nakratko se pojavila i Sarajka Zahirović, supruga pokojnog Šerifa, nakon čije smrti su počeli sukobi između njihove i obitelji Osmanović iz susjednog naselja Trnava.

- Molim vas gospođo, izađite, Vaša pojava uzrujava djecu i roditelje - zamolili su je policajci.

- U više navrata sam se ispričala roditeljima i djeci za incident. Mi ćemo se skloniti. I moja djeca idu u ovu školu, i ja bih se bunila da netko puca - rekla je Sarajka. Ustraje u tvrdnji da njihova obitelj nije ništa kriva. Spremni su se preseliti u Split, gdje imaju rodbinu. Zahtijeva da im zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tamo osigura sigurnu kuću.

Foto: Pixsell

- S našeg balkona nisu pucali i to će svatko reći. No svatko svoju priču tjera. Da je policija bila kako treba, ne bi se ovo dogodilo. Zvala sam deset minuta policiju da naprave zasjedu, da će doći tu i da će pucati, ali oni su se okrenuli i otišli. Nisu vjerovali - naglašava Sarajka.

I sin Kemal uvjerava nas da nitko od članova obitelji Zahirović “nije išao zlonamjerno”.

- To je bilo krivo vrijeme i krivo mjesto. Oni su došli nas napasti. Policija i tužiteljstvo ne znaju, ali imam video da su mamu, tatu i djecu napali te doslovno zarobili u kući - tvrdi i dodaje da više članova ide u osnovnu školu Vukomerec, ali da sljedećih dana neće ići na nastavu. Podsjetimo, policija je nakon kriminalističke obrade zaključila da su 12. rujna oko 19 sati u Porečku ulicu u Porsche Cayenneu došli Kasim i Vehbija Osmanović. Zapucali su prema terasi kuće obitelji Zahirović na kojoj je bilo petero ljudi. Odgovorio im je, sumnja policija, Rasim Zahirović, i to pucnjevima iz automatskog oružja. Puka je sreća da nitko nije stradao jer je nekoliko minuta dijelilo do školskog zvona, nakon kojega bi djeca nahrupila u školsko dvorite. U pucnjavi su oštećeni sedam automobila i jedna kuća, a metak je po nozi okrznuo muškarca koji je sjedio na terasi obližnjeg kafića. Motiv sukoba navodno su neriješena dugovanja, odnosno Muharem Osmanović je optužio Zahiroviće da su mu ukrali tekstilnu robu vrijednu 4000 eura.

Nakon smrti Šerifa, glave obitelji Zahirović, došao je tražiti da mu vrate dug, a oni su ga, tvrdi, pretukli. U petak poslijepodne interventna policija sa štitovima, kacigama i dugim cijevima upala je u kuću Zahirovića. Tražili su Senada Ahmetovića (34), Sarajkina zeta, kojeg su Osmanovići prijavili zbog prijetnje. Uhitili su ga te mu je dežurni sudac Županijskog suda u Zagrebu u subotu odredio jednomjesečni istražni zatvor kako ne bi ponovio djelo.

Kako doznajemo, dan prije pucnjave, 11. rujna, na ulici je presreo Muharemovu suprugu Sadiku, koja se šetala s unukom. Zaprijetio joj je i mahao pištoljem koji je imao u ruci.