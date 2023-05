Vukovac oplela po Novostima, Pavliček isto, Benčić izgubila živce, Radin: 'Pun mi je kufer'

Protivimo se hitnosti postupka iz jednostavnog razloga što je riječ o izuzetno važnim izmjenama, koje će utjecati na sustav prostornog uređenja u RH, a na koje je i struka iznijela svoje primjedbe. Zakon je izuzetno bitan i mislimo da je minimum demokratske procedure da i on prođe prvo i drugo čitanje kako bi se između moglo doći do nekakvih promjena, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš prilikom dopune dnevnog reda sjednice Sabora.

Donošenju izmjena Zakona o prostornom uređenju po hitnom postupku usprotivio se i ostatak oporbe.

- I mi se protivimo hitnom postupku zato što je taj Zakon bio u planu Vlade u trećem kvartalu 2021., a iz nekog razloga nije došao u javnu raspravu pune dvije godine. Nakon toga je za javnu raspravu za tako važne izmjene koje će napraviti, pa usuđujem se reći kako struka kaže, potres u prostornom planiranju, bilo je predviđeno samo 15 dana. Nakon toga je opet prošlo šest mjeseci zato što je verzija koja je išla u javnu proceduru bila toliko loša da je novi ministar, Bačić, konačno nešto konzultirao struku, neke stvari su popravljene, ali to nije dovoljno - kazala je zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin naglasivši da razlozi za hitnu proceduru na koje se pozivaju vladajući naprosto ne stoje.

SDP je istog stava.

- Radi se o iznimno važnom, sveobuhvatnom Zakonu, koji je već u javnom savjetovanju bio poprilično skraćen u svojim rokovima i koji je digao na noge arhitekte i urbaniste. Smatramo da zaslužuje raspravu u dva čitanja kako bismo mu se mogli temeljito posvetiti, a kako ova tema i zaslužuje - kazala je SDP-ova Sabina Glasovac.

Da se radi o Zakonu na koji je i struka imala puno primjedbi, upozorio je i Socijaldemokrat Domagoj Hajduković.

- Smatramo da bi u duhu demokratske procedure bilo bolje da ide u dva čitanja - dodao je.

No, vladajući su odbili primjedbe i izglasali da se u proceduru upućuje po hitnom postupku. SDSS-ova Milorada Pupovca nije bilo, a zelenih glasova bilo je 77. Ante Prkačin je glasao kao vladajući, kao i kod još nekoliko točaka.

Vukovac: 'Pozivam ministra Božinovića da pokrene postupak protiv urednika Novosti'

Prije glasanja o izvješću o provođenju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2021., zastupnike je svojim izlaganjem na noge digla zastupnica Kluba za pravednu Hrvatsku Ružica Vukovac.

- Naime, sukladno podatku da je Srpskom narodnom vijeću, kojemu je na čelu kolega Pupovac, Savjet za manjine iz proračuna dodijelio 767.800 eura, od čega 600.000 za tjednik Novosti, koje se u svojim izdanjima tijekom godina, nažalost, ne bave poticanjem kulturne autonomije srpske zajednice u Hrvatskoj, za što su im donirana sredstva, već potiču na netolerantnost prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđajući hrvatski narod, smisao hrvatske države, suverenosti, vjerske pripadnosti te samu RH. I zato pozivam ministra Božinovića da na temelju zadnjih izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pokrene postupak protiv samog urednika lista Novosti - poručila je pa istaknula kako ovo radi kako bi osvjetlala obraz HDZ-ovaca, kojima je očito prihvatljiva kokarda.

Svojim govorom razbjesnila je zastupnicu Možemo Sandru Benčić.

- Kao prvo, očekivati da novine ili bilo koji medij koji je medij nacionalnih manjina da se bavi isključivo problematikom nacionalnih manjina, a ne ekonomijom, državom, pravom, pokazuje gdje ste civilizacijski, a uvrede i prozivanja na način da se ide u progon glavnih urednika... - galamila je pa dobila dvije opomene jer je povredu Poslovnika iskoristila za repliku.

SDP-ov Peđa Grbin kritizirao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića što Vukovac nije odmah dao opomenu s oduzimanjem riječi, na što u slučaju pozivanja na nasilje ili mržnju, prema Poslovniku ima pravo.

- Nije bilo pozivanja na mržnju, jest da je neprihvatljivo da poziva na kazneni progon, ali živimo u demokraciji - uzvratio je Jandroković pa poručio zastupnici Vukovac da i sama može podnijeti kaznenu prijavu ako misli da ima potrebe.

- Bili biste veća frajerica nego da ovdje prozivate druge - dodao je.

Pavliček: 'SDSS mudro šuti, a kolege iz Možemo glume veće Srbe od Srba', Jeckov: 'Danas je prvi dan žalosti u Srbiji'

Na stranu stajališta Vukovac, stao je i predsjednik Suverenista Marijan Pavliček naglasivši kako HDZ financira pljuvanje po hrvatskoj državi.

- A ono što je još gore, Možemo i SDP to brane. Sram vas bilo što branite takvo novinarstvo. Kolege iz Možemo glume veće Srbe od Srba. Ako kolege iz SDSS-a mudro šute, što ste se vi digli na sve četiri noge da branite Novosti - pitao je, a obzirom da u sabornici u tom trenutku galame nije bio predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, koji je upravo zbog iste rasprave i narativa ovog tjedna poručio da ne zna kad će opet doći u ovu dvoranu, njegova stranačka kolegica Dragana Jeckov mu je odgovorila.

- Želim zahvaliti svima koji su danas govorili o ovome, Klub SDSS-a neće reći ništa o ovoj temi danas iz prostog razloga što je danas prvi dan žalosti zbog tragičnog događaja koji se dogodio u Beogradu u osnovnoj školi, hvala vam na tome - kazala je.

HSS-ov Krešo Beljak pozvao je, kao i zastupnik nacionalnih manjina Vladimir Bilek, na smirivanje strasti o ovoj temi.

- Srpska manjina je danas manjina, no do prije 30-ak godina bio je konstitutivni narod u RH. I mi bismo trebali raditi na tome da se stvari koje su nas dijelile miču s političke scene današnjice na način da se ne forsiraju teme stare 30 godina i koje su bile pogubne po zajednicu. Mene žalosti što su Srbi danas u Hrvatskoj manjina i treba im pomoći, ali s druge strane, ne na način da se to zloupotrebljava - poručio je Beljak.

Benčić, koja je bila izašla iz sabornice, vratila se pa naglasila da će Možemo uvijek braniti i eksploatirane Hrvate i napadane Srbe i Talijane... Jandroković joj je, obzirom da je opet kroz povredu Poslovnika replicirala, dao i treću opomenu što znači zabranu govora. Isključio joj je i mikrofon, no Benčić je nastavila vikati sa svog mjesta.

- Očito postoji puno emocija, no mislim da se ne ponašamo na razini onoga što bismo kao predstavničko tijelo naroda trebali biti - kazao je Jandroković, a treću opomenu riskirao je i Pavliček.

- Kolegica Benčić otvoreno prijeti svim neistomišljenicima mašući prstom pa joj preporučujem da malo izađe van, popije nešto i smiri se jer nije ovo dobro za zdravlje. Što bi bilo sutra, ne daj Bože, da dođe na vlast? Dobivat ćemo batine i završavati na prijekom sudu ako ne razmišljamo kao ona - rekao je pa ostao bez prava na govor.

- Jedva čekam vratiti se u Istru jer mi je ove polemike pun kufer - kazao je Furio Radin.

