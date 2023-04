Kaos u Saboru: Bulj spomenuo 'ZDS', Pupovac i Benčić skočili! Žestoka rasprava, izbacivanja...

Saborski zastupnici u srijedu raspravljaju o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je izazvao veliku pozornost javnosti, te o prijedlogu da se od 1. srpnja povećaju "povlaštene" mirovine.

Pogledajte snimku iz Sabora:

Izmjenama Zakona o prekršajima, predviđa se drastično povećanje kazni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zastupnik Mosta Miro Bulj tražio je stanku u ime Kluba Mosta u trajanju od 10 minuta.

- Pogledajte koliko vas se okupilo da biste progurali 'verbalni delikt'. Nakon 46 godina, vi ćete prosuđivati tko će prosuđivati što su lažne vijesti. Ovo ste isključivo nametnuli i našli model kako kazniti ljude koji su se borili u HOS-u i koji sasvim legitimno pozdravljaju s 'Za dom spremni' - rekao je Bulj.

- To je 'verbalni delikt'. Kolega Đakić, kolega Deur, svi hrvatski branitelji - nemojte ovo podržati! Ove drakonske kazne, ovo je ukidanje prava slobode govora - dodao je, a onad su krenule brojne povrede Poslovnika.

Povredu Poslovnika tražio je Davorko Vidović iz Socijaldemokrata, a potom i Hrvoje Zekanović (HDS).

- Bulj govori o neistinama, a jedini tko govori neistine jest on. Ako njemu smeta da se sankcionira onaj koji veliča četinički pokret, onaj koji 'orgija' s Titovim slikama - to je njegov problem. A on jako dobro zna da se po pitanju oznaka HOS-a ništa ne mijenja i to znaju i hrvatski građani. Znaju tko je demagog - navodi Zekanović pa dobiva opomenu od strane predsjednika Sabora Gordana Jandrkovića.

Jandroković je izbacio Bulja nakon četvrte opomene, a kako je istaknuo Suverenist Željko Sačić, tijekom pauze je izbacio i njega. A potom i HSS-ova Krešu Beljaka.

- Predsjednik Sabora je na jedan najgrublji i najvulgarniji način, protuustavno i protuzakonito, mene isključio i kaznio s dva dana nemogućnosti dolaska i rasprave, ali ne za vrijeme trajanja rasprave nego za vrijeme stanke. To do sad nije viđeno. Prvo je proglasio stanku, isključio stanku, krenuo prema izlazu, a kad smo glasno kolega Beljak i ja komentirali, on se vratio nazad, zamislite tu drskost, i u pauzi mene zbog slobodnog govora sankcionirao i dva dana izbacio s rasprave, a danas mi je bila izuzetno važna rasprava o Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira - kazao je ogorčeno zastupnik Suverenista Željko Sačić.

To je najveći skandal i udar na demokraciju, naglasio je.

- Rekao je saborskim stražarima da neće pokrenuti sjednicu dok sam ja unutra pa sam onda izašao kako bi odmah napisao prigovor Odboru za Poslovnik, da se hitno poništi ta nezakonita, tiranska odluka. Ne može se on tako prema zastupnicima ponašati - poručio je.

Beljak: Njonjo podla kukavica i iskompleksirani uvlakač u guzicu

HSS-ov Krešo Beljak, kojeg je predsjednik Sabora izbacio uz Sačića i Bulja, nakon izlaska iz sabornice izvrijeđao je Gordana Jandrokovića u nevjerici zbog njegova ponašanja.

- Podla kukavica, jadnik, iskompleksirani uvlakač u guzicu Sanadera, Karamarka, Kosorice, Plenkovića po imenu Njojo, koji je danas mene kukavički izbacio na tri-četiri, više ni ne znam, dana, a da se uopće nisam javio za riječ. Digao sam povredu Poslovnika s kojom sam htio stati u zaštitu čovjek s kojim svjetonazorski djelim jako malo toga, ali kao branitelj dijelim istovremeno jako puno. Htio sam upozoriti na ton kojim je ta podla kukavica od Jandrokovića razgovarao s generalom HV-a i jednim od najvećih heroja Domovinskog rata, Željkom Sačićem - galamio je Beljak.

Ta razina ponašanja Jandrokovića, dodao je, prevršila je svaku mjeru.

- On svoje osobne komplekse, ne znam kakve ima, ali po boji glasa, ne zovu ga bezveze Njonjo, čini mi se da ima toliko frustracija koliko ih cijeli Sabor skupa nema. Ja neću dopustiti da sve te svoje osobne frustracije iz djetinjstva ili ne znam čega liječi na generalima i herojima Domovinskog rata. Gradonačelniku Sinja zabraniti da govori jer to nije u temi, generala Sačića prekinuti u pola njegova izlaganja, morao sam reagirati - rekao je dodavši kako je straža došla da ih iznesu van, ali takve scene nisu htjeli dopustiti pa su izašli sami.

- Ja izuzetno cijenim stražu, smatram ih kolegama, rekao sam im da ja nisam Ivan Pernar i da mene neće nitko iznositi van bez posljedica - rekao je.

U Hrvatskoj pod čizmom HDZ-a ništa novo, poručio je Mostov Miro Bulj.

- Ovo što rade Gordan Jandroković i HDZ je udar na demokraciju. Oni danas kroz ubrzanu proceduru žele uvesti verbalni delikt, a vidimo da su i u Sabor uveli verbalni delikt i da zabranjuju govoriti neistomišljenicima, ovo je dno dna demokracije. Gordan Jandroković, Andrej Plenković i većina, Milorad Pupovac, su uveli diktaturu, a danas žele uvesti verbalni delikt kroz ubrzanu proceduru i mi smo se tome protivili. Dno demokracije, a Jandroković je oličje uvlakača AP-a - rekao je pa poslao i građanima poruku vezano za izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a zbog čega je i došlo do cirkusa u sabornici.

- Uvode vam verbalni delikt, nakon 46 godina mijenjaju Zakon, a to znači da će oni reći što je laž, a što istina u prekršajima - kazao je, a Beljak dodao kako se neće moći ništa, ali će se moći pjevati "Što se na Dinari sjaji", kao što je, istaknuo je, pjevao mitropol srpske pravoslavne crkve.

- E, to se smije, za to se Pupovac, kojeg inače cijenim, neće sjetiti da se kazni. Ja sam protiv ustaške simbolike, protiv neofašizma, ali nećemo biti licemjeri pa onda reći ovo ne može, a četništvo može - istaknuo je.

Najčitaniji članci