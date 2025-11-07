Washington: Muškarca koji je bacio sendvič na saveznog agenta oslobodili su optužbi

Porota je zaključila da su optužbe za napad na državnog službenika koje su podigli tužitelji predsjednika Donalda Trumpa - besmislene. Dunn je na završio pred sudom jer ga je optužnica teretila da je 10. kolovoza u prometnoj gradskoj četvrti gađao sendvičem naoružanog agenta Carinske i granične zaštite (CBP) prethodno izvikujući uvrede i psovke. Prosvjedovao je protiv Trumpove odluke o povećanju broja agenata Nacionalne garde u Washingtonu. Na video snimci koja se proširila društvenim mrežama Dann je agente nazvao "fašistima". Na istoj snimci koju je snimatelj zumirao vidljivo je da policajca sendvič nije ozlijedio. Nakon što su ga agenti uhitili Dunn je ponosno kazao: "Da, ja sam to učinio. Bacio sam sendvič."

Porota je sa zanimanjem pratila svjedočenje agenta koji je kazao da je nakon incidenta osjetio miris senfa, a i komadići luka su mu se zalijepili na antenu radio-uređaja.

Presuda je još jedan neuspjeh za Trumpovo ministarstvo pravosuđa koje je, sukladno njegovoj naredbi u Washingtonu pokušalo provesti represivne mjere. Savezni agent kojega je Dunn gađao bio je jedan od mnogih koji su provodili veliku akciju što ju je naredio Trump. Na ulice Washingtona i još nekoliko gradova pod demokratskom upravom rasporedio je agente da bi se, kako je pojasnio, borili protiv vala kriminala i anarhije.

Trumpovi su tužitelji Dunna tužili zbog teškoga kaznenog djela, no velika porota odbila je optužbu te je protiv njega podnesena samo prekršajna prijava.

Nakon što je Dunnov "obračun" postao viralan, on je vrlo brzo postao lokalni junak i simbol otpora Trumpu.

Njegove stilizirane fotografije u jeku napada sendvičem pojavile su se na brojnim na plakatima, grafitima, majicama, čak i na popularnim kostimima za Noć vještica.

U ponedjeljak je, na početku sudskog postupka, sudac Carl J. Nichols istaknuo kako očekuje da suđenje bude kratko jer je "riječ o najjednostavnijem slučaju na svijetu".