ČELNICA HUP-A

Weber: Moramo birati između nastavka snažnog rasta plaća i obuzdavanja inflacije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Konferencija HUP-a o nužnosti prestanka povećanja troška rada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jednostavno, to su ekonomske činjenice. Ako imate višak likvidnosti na tržištu, ako imate povećanu potražnju, onda se to definitivno reflektira i na povećane stope inflacije, kaže Irena Weber

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber je rekla u petak da smo u posljednje vrijeme svjedočili doista snažnom rastu plaća u javnom sektoru, da on djeluje "proinflatorno" te da moramo birati između nastavka ovako snažnog rasta i obuzdavanja inflacije. 

"Jednostavno, to su ekonomske činjenice. Ako imate višak likvidnosti na tržištu, ako imate povećanu potražnju, onda se to definitivno reflektira i na povećane stope inflacije. Mi moramo birati između nastavka ovako snažnih stopa rasta i obuzdavanja inflacije. Jedno i drugo naprosto ne može", izjavila je Weber uoči AZTN-ove konferencije Dan tržišnog natjecanja.

DZS OBJAVIO Inflacija u Hrvatskoj i dalje je među najvišima u eurozoni
Tako je odgovorila na pitanje novinarke o ovotjednoj zaključnoj izjavi Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u kojoj se kaže i da je poticajna fiskalna politika, posebno u dijelu koji je povezan s reformom plaća u javnom sektoru, od 2024. imala važnu ulogu kad je riječ o inflaciji, da bi nastavak rasta plaća većeg od očekivanja mogao dodatno potaknuti domaću potražnju, usporiti dezinflaciju i narušiti konkurentnost, a pri čemu sugeriraju i ograničavanje rasta plaća u javnom sektoru.

