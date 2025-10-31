Inflacija u Hrvatskoj i dalje je među najvišima u eurozoni

Time je inflacija usporila na godišnjoj razini, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i u desetom mjesecu bila među najvišima u eurozoni. DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u listopadu 2025. stopa inflacije iznosila 3,6 posto u odnosu na listopad 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest rujan ove godine, cijene porasle za 0,5 posto.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto. U kolovozu je također iznosila 4,1 posto, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini. No u rujnu je opet došlo do blagog bržeg rasta, a sada u listopadu, pak, do osjetnijeg usporavanja.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 6,4 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,4 posto, energiju 3,9 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije zabilježili pad od 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Infografika: Inflacija u eurozoni u rujnu 2025. godine | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Na mjesečnoj razini, u odnosu na rujan 2025., cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije porasle su za 1,9 posto, energije za 0,8 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana prosječno pale za 0,2 posto, a usluga za 0,1 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u listopadu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 14. studenog.

Estonija i Latvija s višom inflacijom od Hrvatske

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u rujnu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila četiri posto, dok su na mjesečnoj razini, u odnosu na rujan ove godine, cijene dobara i usluga u prosjeku bile više za 0,2 posto.

Promatrano na godišnjoj razini, Hrvatska je tako i u desetom mjesecu bila među zemljama s najvišom inflacijom. Istu stopu kao Hrvatska zabilježila je i Austrija, dok je viša inflacija registrirana još u Estoniji, 4,5 posto, te Latviji, 4,2 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u listopadu iznosila je 2,1 posto. Nakon Estonije, Latvije, Hrvatske i Austrije najviša inflacija, od 3,8 posto, zabilježena je u Slovačkoj, slijedi Litva s 3,7 posto, Španjolska 3,2, Slovenija 3,1 posto itd.

Inflacija u eurozoni usporila u listopadu – Eurostat

Inflacija u eurozoni usporila je u listopadu, prvi puta u pet mjeseci, uz osjetno blaže poskupljenje hrane i niže cijene energije, pokazali su u petak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u rujnu 2,1 posto, izračunali su statističari.

U rujnu bila je ubrzala na 2,2 posto, nakon što su tijekom tri ljetna mjeseca cijene rasle po stopi od dva posto.

Cijene su tako u listopadu usporile prvi puta od svibnja, pokazuju Eurostatovi podaci.

Popuštanje inflacije odražava osjetno blaže poskupljenje svježe hrane, za 3,2 posto u odnosu na prošlogodišnji listopad. U rujnu bila je poskupjela za 4,7 posto.

Usluge su pak rastom cijena za 3,4 posto u listopadu ponovo preuzele 'palicu' stavke s najvećim poskupljenjem, prvi puta od ožujka. U rujnu bile su poskupjele za 3,2 posto.,

Energija je pak u listopadu bila za jedan posto jeftinija nego lani. Na početku jeseni cijene su joj bile tek marginalno niže, za 0,4 posto.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u listopadu porasle na godišnjoj razini za 2,4 posto, izračunali su statističari, jednako kao i u rujnu.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blago ubrzanje rasta potrošačkih cijena, s 0,1 posto u rujnu na 0,2 posto u mjesecu na izmaku.

Svježa hrana poskupjela je za 0,7 posto u odnosu na rujan kad su joj cijene bile porasle za 0,2 posto. Usluge su pak bile skuplje za 0,1 posto nakon što su na početku jeseni bile pojeftinile za 0,9 posto. Pad cijena energije blago je ubrzao, s 0,1 na 0,2 posto, izračunali su statističari.