WHO sastavio kartu najgorih regija po zaraženosti: Naše su županije na prvih šest mjesta

Prema interaktivnim kartama Svjetske zdravstvene organizacije prati se incidencija, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika u periodu od 7 i 14 dana. Na obje karte naše su županije najgore

<p>Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u svijetu se do sad koronom zarazilo 64,6 milijun aljudi, a umrlo je 1,5 milijuna, a svaki dan epidemija se sve više ubrzava. </p><p>No prema podacima <a href="https://www.who.int/redirect-pages/page/novel-coronavirus-(covid-19)-situation-dashboard" target="_blank">WHO-a</a>, Hrvatska je među najgorima prema incidenciji oboljelih Europi, odnosno broju slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika. </p><p>Na njihovim <a href="https://www.who.int/redirect-pages/page/novel-coronavirus-(covid-19)-situation-dashboard" target="_blank">interaktivnim kartama </a>može se pogledati incidencija u periodu od 7 do 14 dana i to po županijama, a na prvih šest mjesta najgorih zauzimaju naše županije za period od sedam dana.</p><p>To su Varaždinska (1149/100.000), Međimurska (1148/100.000), Krapinsko-zagorska (833/100.000), Ličko-senjska (801/100.000), Koprivničko-križevačka (756/100.000) i Karlovačka (742/100.000). </p><p>Hrvatska se na karti Europe doslovno "crveni" zbog visokog broja incidencije.</p><p>Isto je ako se pogleda interaktivna karta za period od 14 dana gdje prvih pet najgorih mjesta opet zauzimaju naše županije - Međimurska (2209/100.000), Varaždinska (2176/100.000), Krapinsko-zagorska (1576/100.000), Ličko-senjska (1541/100.000) i Koprivničko-križevačka (1476/100.000).</p><p>Danas je u Hrvatskoj zabilježeno 3955 novih slučajeva zaraze, a 2427 pacijenata je na bolničkom liječenju. Na respiratoru je 262 pacijenta, a preminulo je 68 ljudi.</p><p>Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak danas je rekao da smo mi drugi najgori po incidenciji u EU. </p><p>- Ove brojke nas stavljaju da nam je incidencija 1113.9 u 14 dana. Mi smo trenutno na 26. mjestu po incidenciji, lošiji od nas je Luksemburg - rekao je Capak.</p><p>Po mortalutetu smo na 14. mjestu zemalja EU, u sredini. Jako loše stojimo i po udjelu pozitivnih testova. </p><p>- Što se tiče trenutnog udjela pozitivnih u ukupnom broju testiranih, tu imamo udio 35,6. Viši udio u EU imaju samo Bugarska i Poljska - rekao je Capak.</p><p> </p><p> </p>