Knjiga koja je uzdrmala Bijelu kuću: Bože, istina je, car je gol

Novinar Michael Wolff, autor knjige koja oštro kritizira Donalda Trumpa rekao je u intervjuu za BBC objavljenom u subotu da bi njegova otkrića mogla okončati Trumpov mandat u Bijeloj kući.

Zaključci knjige nastale na temelju izjava suradnika sadašnjeg američkog predsjednika prikupljeni u knjizi "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) govore da Trump nije sposoban obnašati dužnost i da je to sada prilično prihvaćeno stajalište.

"Mislim da je jedan od zanimljivih učinaka ove knjige do sada taj da je 'car gol'", rekao je Wolff u intervjuu.

"Čini se da priča koju sam ispričao prikazuje njegov (Trumpov) predsjednički mandat na način koji govori da on ne može obnašati tu dužnost", rekao je Wolff.

"Odjednom posvuda ljudi govore 'O bože, znači istina je, car je gol. To je pozadina percepcije i razumijevanja što će u konačnici okončati... ovaj predsjednički mandat", rekao je Wolff za BBC.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Trump je odbacio navode iz knjige objavljene u petak kao gomilu "laži, krivih interpretacija i nepostojećih izvora".

Knjiga donosi mračnu sliku Bijele kuće u kojoj osoblje ne radi svoj posao, nego spletkari, a predsjednika svi pa i najbliži suradnici opisuju kao djetinjastu osobu i ismijavaju ga zbog nestručnosti i nesposobnosti da upravlja.

Navode iz knjige odbacio je i Trumpov ministar vanjskih poslova Rex Tillerson koji je u petak navečer rekao da nikada nije sumnjao u mentalne sposobnosti Donalda Trumpa da obnaša predsjedničku dužnost.

Trumpovi odvjetnici pokušali su bezuspješno zaustaviti objavu knjige koja sadrži bombastične informacije o njegovu mandatu i u kojoj se tvrdi da je Trump bio nepripremljen za predsjednika, da se ponaša poput djeteta i misli da se "sve mora vrtiti oko njega".

Wolff piše da je Trumpov tim bio šokiran i uplašen nakon izborne pobjede krajem studenoga 2016., da je Prva dama Melanija u izbornoj noći lila suze od tuge, a Trump je bio bijesan što su najpoznatiji američki pjevači odbili nastupiti na njegovoj inauguraciji i da je sam za Bijelu kući rekao da je "pomalo zastrašujuća".