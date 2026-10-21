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ŠOKANTNO IZVJEŠĆE

WSJ otkriva: Musk je naredio usporavanje Starlinkove usluge koju koristi ukrajinska vojska

Piše HINA,
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WSJ otkriva: Musk je naredio usporavanje Starlinkove usluge koju koristi ukrajinska vojska
Foto: Stringer
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Musk, SpaceX i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar. Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi izvješće.

Elon Musk prošli je tjedan naredio usporavanje vojne inačice SpaceX-ove satelitske usluge Starlink, na koju se oslanja Ukrajina, objavio je u utorak Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na američke dužnosnike i osobe upoznate sa slučajem.

Musk, SpaceX i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar. Reuters nije mogao odmah neovisno potvrditi izvješće.

Ukrajina koristi Starlink za komunikaciju na bojištu i operacije bespilotnih letjelica. 

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Musk i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom o odluci u vezi sa Starlinkom ubrzo nakon što je usporavanje postalo javno, dok je Trump prošli tjedan vodio kampanju, prema izvješću, u kojem se dodaje da su njih dvojica o tome razgovarali i prije odluke o usporavanju Starlinka.

Reuters je ekskluzivno izvijestio da je nalog za ograničavanje satelitskog sustava stigao iz Bijele kuće.

Trump je prošli tjedan rekao da ne smatra ni sebe ni Muska odgovornima za to što je Ukrajina izgubila pristup Starlinku. Musk je rekao da o ograničenjima brzine ili uporabe odlučuju američka vojska ili predsjednik.

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Odnosi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s Washingtonom dodatno su se pogoršali nakon što je Trump najavio dogovor o kupnji ruskog dizela i odustao od uvođenja novih sankcija Moskvi. Trump je također poručio Kijevu da prestane napadati ruske rafinerije i pozvao Ukrajince da smijene Zelenskog.

Zelenski, koji boravi u Oslu u pokušaju da popravi odnose sa SAD-om, rekao je u utorak da je s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom razgovarao o nizu pitanja, uključujući „situaciju sa Starlinkom/Starshieldom, čiji rad treba ponovno uspostaviti”.

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u utorak da Washington Ukrajini nije uskratio pristup satelitskoj mreži Starlink, ali je dao naslutiti da je problem u uvjetima korištenja kojih se Kijev mora pridržavati.

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