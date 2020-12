Youtuber zaključao trudnu curu na balkon, smrznula se do smrti

RUSIJA: Youtuber je uhićen nakon što je pustio svoju trudnu djevojku da se smrzne do smrti na balkonu. Sve je emitirao uživo na svom kanalu te dobio 1000$ po pregledu.

<p>Ruski youtuber Stasa Reeflaya uhićen je nakon što je zaključao svoju trudnu djevojku na balkon i pustio ju da se smrzne do smrti, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13368928/youtuber-kills-pregnant-girlfriend-livestream-sub-zero-balcony-abuse/">The Sun</a>.</p><p>Potaknut svojim vjernim youtube pratiteljima, ovaj je youtuber natjerao svoju trudnu djevojku Valentinu Grigoryevu da izađe na balkon na temperaturu ispod nule, noseći samo donje rublje. </p><p>Youtuber je cijeli proces emitirao uživo na svom youtube kanalu, a za svaki je pogled dobio 1000 $. </p><p>Njegova trudna djevojka nalazila se u ranom stadiju trudnoće, a ubrzo nakon što ju je Reeflay zaključao na balkon umrla je od hipotermije.</p><p>Njezina šokantna smrt dovela je to niza reakcija u online svijetu. Ubrzo su počeli pristizati zahtjevi za hitnom zabranom internetskog ''nasilja u stvarnosti'', koje je lako dostupno svima, pa čak i djeci.</p><p>Stanislav Reshetnikov, poznat kao Stas Reeflay, cijeli je događaj emitirao uživo, sve do trenutka kad je shvatio da nešto nije u redu s Valentinom. </p><p>Kada je shvatio što je učinio, youtuber je djevojku polegao na kauč i krenuo s oživljavanjem.</p><p>Na snimci se može čuti kako panično uzvikuje njeno ime.</p><p>- Valya, jesi li živa? Što se događa, zašto ne odgovaraš?! Srce, reci mi nešto molim te! - uzviknuo je youtuber svojoj djevojci</p><p>Nakon što je uvidio da njegova djevojka ne reagira poviknuo je gledateljima da nema pulsa i da više ne diše.</p><p>Snimku je u trenutku emitiranja pratilo čak 10 000 gledatelja, a prekinuo je sa snimanjem nakon dolaska hitne i njezinog proglašenja smrti.</p><p>Reshetnikov je nakon šokantnog događaja uhićen i ispitan od strane ruske polcije.</p><p>Prijete mu 2 godine zatvorske kazne ako forenzičari dokažu da je razlog smrti hipotermija. </p><p>Ubrzo nakon incidenta, youtuberica Liza Lazerson reagirala je na spomenuti događaj. U svom najnovijem videu progovorila je o diskriminaciji žena na internetu i žestoko osudila potez ruskog youtubera.</p><p>- Žena se smrznula do smrti, a publika je sve to gledala i punila džep ubojici. Ovo mora prestati Ovakvi videi ukazuju da je nešto pošlo po krivu u svijetu - rekla je youtuberica u videu. </p><p> </p>