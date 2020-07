'Za 100 eura dobije se samo 610 kuna, kao da smo namagarčeni'

<p>Nisam vjerovao kad mi je prijatelj iz Makedonije rekao da je za 100 eura dobio samo 610 kuna u mjenjačnici. Mislio sam da su ga možda prevarili. Činilo mi se nemoguće da itko na 100 eura uzima 20 eura provizije. Donio mi je račun da se uvjerim na svoje oči. "Pa jel' moguće ovo", pitao sam se, ali izgleda da jest. Naljutilo me to, jer je to lopovluk, jer se ljudi u Dalmaciji trude ostaviti dobar dojam pogotovo prema gostima i pogotovo u ova krizna vremena, a ovi u jednom potezu ocrne sve za što se trudimo, ma ocrne cijelu zemlju! – ljuti se naš <strong>čitatelj iz Zadra</strong> (36).</p><p>Predočio je prijateljev račun za dokaz. Zbilja, za 100 eura dobio je svega 610 kuna. Odlučili smo to provjeriti. Ali ipak s malo manjim iznosom od 100 eura, uložili smo svega 10 eura. Dobili smo 61 kunu. Očekivali smo taj iznos, ali nas je svejedno obuzeo glupav osjećaj kao da smo namagarčeni.</p><p>- Zahvaljujući velikom broju mjenjačnica koje diljem zemlje posluju pod prepoznatljivim žuto-crnim znakom ova je usluga bez provizije dostupna svakom građaninu i posjetitelju Hrvatske. Auro Domus svoje je poslovnice otvorio na frekventnim lokacijama u svim većim gradovima – hvale se na svojim web stranicama, na kojima su u jednom tekstu tri put naglasili da mijenjaju bez provizije. Mjenjačnica u Zadru nema izlistan tečaj ispred poslovnice.</p><p>Papir formata A4 s tečajnom listom nalazi se unutar poslovnice, sitno otisnut svijetlim slovima. Poslali smo upit u mjenjačnicu Auro Domus, ali nam nisu odgovorili ni nakon nekoliko dana. Stoga smo nazvali na besplatan broj 08007372 i pitali je li zbilja takav tečaj i je li to po zakonu. Javio se automat koji nudi online otkup zlata ako pritisnete 1, investicijsko zlato pod 2, otkup zlata 3, a za mjenjačnice 4. Nama je trebalo razgovarati s djelatnikom pa smo stisli nulu. Pitali smo je li sve po zakonu.</p><p>- Naš je tečaj 6,1 za euro ako mijenjate manje od 800 eura, za više od 800 eura tečaj iznosi 7,47 kuna – rekla nam je službenica, a na pitanje je li sve po zakonu, odgovorila je potvrdno. Formiramo tečaj po našim parametrima i zakonskim propisima – rekla nam je.</p>