Za 7000 kn mjesečno: Dizalice Uljanika ponovno će svijetliti

Iako se Uljanik “ugasio”, turistima koji ovih dana u Pulu stižu u velikom broju, pulski škver i ne znači ništa. Međutim,s druge strane pulske divove-Uljanikove dizalice koje svijetle svaku večer, turisti očekuju vidjeti i diviti se toj već tradicionalnoj svjetlećoj instalaciji.

Međutim, kako je Uljanik “utihnuo”, utihnuli su i divovi koji ne svijetle i ostaju u mraku.Osam dizalica su, kako doznajemo, posljednjih mjeseci ugašeni u znak solidarnosti i potpore s radnicima koji su preko godinu dana proživljavali agoniju oko neisplate plaća, a potom i stečaja te sve veće financijske neizvjesnosti.

Dolaskom sezone, turistička zajednica Grada Pula dogovorila je s Uljanik Brodogradilištem u stečaju da će divovi ponovno zasjati raznobojnim svjetlima jer su postali simbol grada.

- Turistička zajednica Grada Pula je dogovorila da će dizalice ponovno osvijetliti jer su postale simbol grada koji je prepoznatljiv ne samo u Puli već i šire i jer su kroz promociju od otvaranja pa do danas obišle cijeli svijet. Troškove struje koji bi bili oko 7.000 kn mjesečno pokriti ce Turistička zajednica jer smatramo da je to minimalan trošak za benefit koji dobiva Pula osvijetljenim dizalicama. Na kraju one su i simbol Uljanika i kao takve bi trebale ostati i svijetliti Uljaniku u spomen.

- Sljedeći korak je da Dean Skira (autor osvjetljenja) sa svojim timom pregleda dizalice i ukoliko postoje neki nedostaci se riješe te da se Divove ponovno osvijetli, kazala je direktorica TZ Pula, Sanja Cinkopan Korotaj.





Tema: Hrvatska