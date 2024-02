Za Culeja su studenti 'svinje', udruge 'petokolonaši', a zbog svih njih je 'noso krvave gaće'

Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira studijsko putovanje u Kuću cvijeća u Beogradu. Nakon toga imaju susret sa studentima Beogradskog Pravnog fakulteta gdje je studirao ratni zločinac i suradnik UDB-e Vojislav Šešelj. Da li je predsjednik studentskog zbora, Luka Pavlišić, član HDZ-a? Dobro došli u treću Jugoslaviju.

Objavio je to saborski zastupnik Željko Glasnović, ljutit i razočaran što hrvatski studenti 'traže uzore' u zemlji koju smatra neprijateljskom.

Na to je reagirao drugi saborski zastupnik iz Vinkovaca, HDZ-ov Stevo Culej. Njemu nije bilo bitno što se proziva HDZ, već je u komentaru samo napisao: "Nadam se da ih pokolju ko svinje".

'Krvave gaće'

Svojim ispadom zaradio je pohvale neistomišljenika, no nije ovo jedini Culejov poziv na nasilje i vrijeđanje drugih. Tako se svojedobno u Saboru prepirao s bivšim zastupnikom Ivanom Pernarom. Žestoko je protestirao nakon Pernarovih ispada, a najviše je u pamćenju ostala izjava o njegovim gaćama.

- Balavac jedan, jesam ja krvave gaće nos'o po Velebitu za tebe da bi ti radio ovdje? Sram te bilo... I onaj tko te doveo ovdje, je... ti... - grmio je Culej koji je i odgurnuo Pernara, no on se nije previše osvrtao na ovaj napad.

Optužio je kasnije i zastupnicu Živog zida da mu je okrala 10 kilograma tešku torbu, na što su mu iz te stranke rekli kako su je predali policiji zbog dokumenata.

Nije sve isto

No imao je Culej i dvostruke kriterije. Unatoč jasnom protusrpskom pogledu, branio je bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović nakon susreta sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem.

- On je trenutno predstavnik Srbije, mada ja smatram da je on i dalje ono što je bio, četnički huškač iz '90. i '91. zajedno s Jovanom Paroškim i ostalima... Ali, on je predstavnik Srbije i s nekim moraš razgovarati - pojasnio je Culej.

Uvijek za 'savjest'

Bio je i protiv Istanbulske konvencije.

- Ja sam ono što sam stekao naučio kod kuće i od hrvatske katoličke vjere. Kao i svakog poštenog Hrvata i Hrvaticu smeta me onaj koji će provoditi nadzor, davati sankcije i na koji će to način biti upereno protiv Hrvatske, a to je prepoznato u njihovom dosadašnjem radu. Nevladine udruge cijelo su vrijeme hrvatska peta kolona, koja djeluje protiv hrvatskog naroda. Njihovo djelovanje nikad nije bilo zaštita hrvatskih žena i inih drugih. Sjetimo se samo slučaja Lalovac, jesu li se tada oglasile te uvažene nevladine udruge? - izjavio je tada Culej i dodao kolegama koji si za da im je to na savjesti.

Prozvao Škoru

U političkoj areni podržavao je bivšeg stranačkog kolegu Miroslava Škoru, no kasnije ga je, nakon njegova poraza na predsjedničkim izborima prozvao da ga može biti sram jer je u drugom krugu prekrižio imena kandidata.

- Za mene to jest bio glas za Zorana Milanovića. Svaki onaj koji se našao u kriznoj situaciji, sa leđima u čošku na zidu gdje se ne može povući nigdje i mora napasti, mi smo svi u tome trenutku trebali krenuti i pomoći Kolindi da ona pobijedi. Da ne pobijedi ovo što sada imamo, a što je slično svojim prethodnicima što se tiče onoga dlakavog Mesića i bljedolikog Josipovića - govorio je Culej.

Nije 'ekolog'

- Ma baš me briga za ekologiju - rekao je Culej RTL ovoj novinarki nakon što ga je pitala odvaja li otpad. Dodao je da je on svoj odvojio 'davnih dana'