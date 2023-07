Za djecu s invaliditetom Antonio će preveslati 70 kilometara

Dok sam ljetovao kod prijatelja na Rabu, uz obalu sam zapazio tri crvena kajaka te odlučio idući put na ovaj otok doći kajakom i taj put ujedno iskoristiti za humanitarne svrhe. Tako je i bilo - započinje Lošinjanin Antonio Bujačić (22). Lani je za sedam sati odveslao 18,5 milja od Lošinja do Raba i prikupio 33.500 kuna za svoj projekt "Veslajmo za one koji ne mogu", te sav novac donirao udrugama "Ruka ruci" i "Pinokio" koja se bavi djecom s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Ove godine odlučio se za duplo duži put od 43,6 milja (69,2 kilometra), koji će odveslati od Lošinja do Zadra. Novac prikupljen ovim izazovom još jednom će ići Udruzi "Ruka u ruci" te Udruzi "Mali princ" iz Zadra, koja skrbi o djeci s Downovim sindromom.

Oni će donirana sredstva iskoristiti za pripreme i odlazak na prvenstvo Trisome Games u Turskoj u ožujku 2024. godine. Svestrani mladić u slobodno vrijeme amaterski se bavi nogometom, tenisom, biciklizmom i trčanjem. Do prošle godine, kaže, nikad nije uzeo veslo u ruke, no to ga nije spriječilo da i taj hobi uvrsti u lepezu hobija.. Po struci je građevinski tehničar hotelijerstva,sa završenom prometnom školom, preko dana se bavi soboslikanjem, ličenjem te sezonskim poslom taksiranja. Na jedan od težih pothvata u životu planira krenuti sutra u dva sata nakon ponoći iz uvale Mrtvaška.

- Krećem u noći jer su vremenski uvjeti bolji Nema sunca, more je mirnije. Na gliseru će me pratiti fotograf, medicinsko osoblje, kormilar i djevojka. Put će trajat od 12 do 14 sati, stoga očekujemo da ćemo oko 15 sati biti u Zadru na Morskim orguljama. Tako smo i planirali jer mi je čast što ćemo tako uploviti u tradicionalni Millennium jump, najveći skok u more na Mediteranu te biti dio i te hvalevrijedne manifestacije. Fizički i psihički će ovo putovanje biti iznimno zahtjevno, no, za razliku od prošle, ove godine sam deset dana prije počeo s pripremama veslajući po nekoliko sati dnevno, uključujući rutu od Lošinja do Suska. Također, imam sastavljen i 'nutricionistički plan', u kojem u obzir dolazi samo pet stvari. To su voda, magnezij, banane, energetske pločice i čokolada - rekao je Antonio objašnjavajući da zbog dugotrajnog sjedenja i položaja tijela u kajaku ne smije jesti ništa što je teško probavljivo, te da je hranu potrebno razvući na puno manjih obroka. Do Zadra planira napraviti ukupno pet pauza po maksimalno pet minuta.

- Budući da će mi se tijelo nalaziti u tempu veslanja, bilo koja pauza duža od 5 minuta dovodi ga u hlađenje. Dogodi li se takvo nešto, bit će jako teško nastaviti s veslanjem i zbog toga pauze moraju biti kratke, ali vrlo efikasne. Najzahtjevniji dio, vjerojatno će biti posljednjih 7 milja gdje dolazi do konfuzije uma i fizičke boli. No i tu sam uvježban i znam kako rasteretiti um, probiti psihičku barijeru i skoncentrirati se samo na zaveslaje i konačan cilj - objašnjava sportski entuzijast dodajući da će se po dolasku na zadarsku rivu na istoj moći kupiti i proizvodi koji promoviraju projekt (majice, privjesci, šalice, kemijske), a sav novac od prodaje također ide u humanitarne svrhe.

Za razliku od prošle godine, kada je po sistemu jedan zaveslaj - deset kuna prikupio navedeni iznos, ove godine jedan zaveslaj bit će - jedan euro. Od Mrtvaške do Morskih orgulja to bi bilo oko dvadeset i pet tisuća zaveslaja te se nada da će toliko novaca stići na humanitarni račun, no i više toga zahvaljujući mnogim donatorima i sponzorima koji su se nesebično priključili akciji.

- Prošla godina bila je jedna lijepa uvertira u veliki projekt koji planiram kroz idućih nekoliko godina, a to je da s vremenom okupim što više sportaša koji će na isti dan, svake godine, iz različitih gradova činiti slične pothvate kako bismo zajedno pomagali potrebitima. Smatram da je bitno raditi zajedno jer ujedinjeni i zajedno uvijek možemo više i bolje - zaključuje Antonio, koji se također bavi stand up komedijom te i tako prihode od ulaznica za predstave donira potrebitima.

Svi koji se žele pridružiti humanitarnoj akciji mogu to učiniti uplatom na račun Udruge "Ruka u ruci" (Mali Lošinj).