Za dnevnice, hotele, avione...: Spiskali 5,1 mil. kn u 6 mjeseci

Uz redovne plaće, saborski su zastupnici prvoj polovici ove godine potrošili dodatnih 5,1 milijuna kuna za stanarine, dnevnice, avione, hotele, naknade za odvojeni život. Rekorderi po troškovima bili su SDP-ov Domagoj Hajduković (89.913 kuna) i HDZ-ov Ante Bačić (89.488 kuna), pokazuje saborska statistika.

Riječ je o zastupnicima, članovima nekoliko saborskih odbora od kojih se za neke podrazumijevaju česta službena putovanja u inozemstvo, a time i određeni troškove, poput troškova za zrakoplove i hotele. U Hajdukovićevu slučaju, troškovi zrakoplova iznose nešto više od 15.000 kuna, hotela 17.000 kuna, Bačić je, pak u prvoj polovici godine za zrakoplov potrošio nešto više od 17.000 kuna a za hotel oko 6.000 kuna.

Po troškovima slijede ih HDZ-ovi Željko Raguž (85.378 kuna), Sanja Putica (83.608 kuna) i Miro Kovač (82.873 kuna). Kod Raguža, koji je u Sabor ušao s liste za dijasporu, najveću stavku čine troškovi automobila (45.360 kuna) budući da na zasjedanja dolazi iz Hercegovine. Putica i Kovač također su članovi odbora koji uključuju česta putovanja, poput odbora za vanjsku politiku, za europske poslove, za međuparlamentarnu suradnju itd.

S druge strane, 23 zastupnika nije, mimo plaće, imalo drugih troškova, uglavnom se radi o zastupnicima sa prebivalištem u Zagrebu i okolici.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u pola godine imao je 36.000 kuna dodatnih troškova, od čega gotovo trećinu na avion. Njegova dužnost, naime, uključuje česta putovanja i iz Hrvatske.

Gleda li se struktura ukupnog troška od 5,1 milijuna kuna, nastalog od 1. siječnja do 10. srpnja 2018., najveći iznos, gotovo 1,7 milijuna kuna otpada na korištenje osobnih automobila u službene svrhe, slijedi trošak za stanarine (1,4 milijuna), kojem treba dodati 150.000 kuna za režije u tim stanovima. Zastupnici koji žive izvan Zagreba imaju pravo unajmiti stan do 2500 kuna i troškove režija do 500 kuna mjesečno, to im pokriva Sabor, a sve iznad tih iznosa plaćaju sami.

Na zrakoplovne karte zastupnici su potrošili 587.000 kuna, za odvojeni život isplaćeno im je 483.000 kuna, na plaćanje cestarine 288.000 kuna, smještaj u hotelima plaćen im je 258.000 kuna. Za dnevnice je zastupnicima isplaćeno gotovo 142.000 kuna, a za ostale troškove (reprezentacije na službenom putu, kotizacije, taksi itd.) nešto manje od 29.000 kuna.

Stavka javnog prijevoza, u pravilu, je najmanja, i za prvu polovicu godine iznosi manje od 18.000 kuna. Svega 15 od 151 zastupnika odlučilo se putovati javnim prijevozom - autobusom, vlakom, trajektom. Potrošenih 3990 odnosno 3597 kuna upućuje da su javni prijevoz najčešće koristili SDP-ova Marta Luc-Polanc i HDZ-ov Branko Bačić.