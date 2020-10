Za dva tjedna moguć kolaps

U KB-u Dubrava već je puno 60 posto kreveta, a krajem kolovoza nije bilo nikog. U Osijeku 80 posto. Ponestaje mjesta i kadra u borbi protiv korona virusa. Situacija je zabrinjavajuća

<p>Nastave li se bolnički kreveti za COVID bolesnike puniti ovim tempom, zdravstveni sustav će izdržati još najviše tjedan do dva, o čemu će se razgovarati na sastanku u Ministarstvu zdravstva sazvanom za ponedjeljak, doznajemo.</p><p>S novim 1131 zaraženim korona virusom samo u zadnja 24 sata situacija je jako zabrinjavajuća.</p><p><strong><span id="cke_bm_51101S" style="display: none;"> </span>Pogledajte video: U Hrvatskoj opet rekordan broj zaraženih</strong></p><h2>Uđite pa vidite kako je korona lažna</h2><p>U Kliničkom bolničkom centru Dubrava u petak su pripremali još jednu zgradu za prijem bolesnika zaraženih korona virusom.</p><p>- Otiđite unutra pa ćete vidjeti kako je korona lažna - rekla nam je jedna medicinska sestra.</p><p>Krevete koje pripremaju u toj dodatnoj zgradi voze iz svih odjela bolnice, najviše s urologije.</p><p>Pitali smo ih jesu li to kreveti koji su višak pa se šalju u covid ambulantu.</p><p>- Niti jedan krevet nije višak, ali jednostavno moramo - odgovorili su.</p><p>A što s pacijentima?</p><p>- Minimalizirat ćemo, oni koji moraju će ostati.</p><h2>Vrijeme curi</h2><p>KB Dubrava, određena kao COVID centar za Zagreb i još sedam županija, već je popunila čak 60 posto kapaciteta, a na kraju kolovoza nije imala ni jednog takvog pacijenta. Kreveti se tamo, kao i drugdje, pune nesmiljenom brzinom.</p><p>Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako je samo unatrag jednoga dana u bolnice zaprimljeno novih 117 oboljelih od COVID-19 i sad ih je hospitalizirano ukupno 505.</p><h2>U prosjeku popunjea polovica bolničkih kapaciteta</h2><p>Nasreću, broj onih kojima je potreban respirator još ne raste tako brzo, sad ih je 24. Međutim, što bude veći broj zaraženih, rast će i broj hospitaliziranih, a time onda i onih s teškim simptomima.</p><p>U KBC-u Rijeka popunjeno je 31 posto COVID kapaciteta, u Osijeku čak 80 posto, u Splitu 27 posto, Beroševi su podaci.</p><p>U ova četiri bolnička centra je, dakle, u prosjeku popunjena već polovica bolničkih kapaciteta namijenjenih oboljelima od COVID-19, bolesti uzrokovane korona virusom.</p><p>- Virus ulazi u zdravstveni sustav, kuca na vrata staračkih domova, ozbiljno prijeti na sve strane. Krajnje je vrijeme da uzmemo stvar u svoje ruke, inače ćemo prijeći granicu. Odustanemo li sad od osobne odgovornosti, uskoro ćemo virusu dopustiti da upravlja našim životima - jučerašnji je Berošev dramatični apel.</p><p>Krajnje je zabrinut i prvi državni epidemiolog Krunoslav Capak, kaže da sve ovisi o svakom građaninu ponaosob i poštovanju mjera. Ako se budemo pridržavali postojećih, nove nam mjere, napominju, neće trebati.</p><p>No stvari su, čini se, krenule nizbrdo. Mjere nisu kazne, nego nužnost koja će nam pomoći da ovo preživimo i spasimo zdravstveni sustav, poručio je Beroš. Ovako može ići još neko vrijeme, ali ne dugo.</p><p>Vrijeme nam curi, kažu naši sugovornici upućeni u situaciju. Preostao nam je tjedan do najviše dva za spas sustava. Pritom, čak još nemamo ni eksponencijalni rast oboljelih, kad se on u danu višestruko povećava.</p><h2>Kroz deset dana sve će biti puno</h2><p>Ako broj novozaraženih hitno ne počne padati ili krene pak eksponencijalni rast, kroz deset dana ćemo imati pune sve COVID bolničke kapacitete.</p><p>- Dovoljno je sjetiti se zbivanja proljetos u susjednim zemljama. Takve scenarije, ako se nastavimo neodgovorno ponašati, možemo očekivati. Zato je krajnje opasno minorizirati učinke ove bolesti - rekao je ministar Beroš.</p><p>Popunjeno je, u prosjeku, 50 posto kapaciteta za srednje teške i teške slučajeve. Zadnjih dana, osim toga, virus je ušao u bolnice Sv. Duh, Merkur, KBC Osijek, na Rebro, u Kliniku za tumore u Zagrebu, u bolnicu za psihički oboljele u Popovači, bolnice Zabok i Našice. Što više oboljelih od COVID-19 bude, lošiju će zdravstvenu skrb dobivati i drugi bolesnici.</p><p>Svi su kreveti popunjeni u Infektivnoj klinici “Fran Mihaljević”. Više od 500 hospitaliziranih COVID pacijenata ne znači da su svi na intenzivnoj skrbi. Između 10 i 15 posto ih treba pomoć intenzivne skrbi, a ostali su na odjelima, sa srednje teškim simptomima i potreban im je nosni kateter, odnosno dodatni kisik. Na respiratoru u prosjeku završava oko pet posto oboljelih.</p><p>Beroš kaže da na odjelima intenzivne skrbi imamo 1450 kreveta, no liječnike više zabrinjava manjak zdravstvenog kadra, koji je u velikom broju i sam već u samoizolaciji. Postavlja se pitanje tko će liječiti sve te pacijente.</p><p>Beroš najavljuje da će se na sastanku u ponedjeljak odrediti u kojim se bolnicama, zbog proboja korone i porasta oboljelih, prelazi na hladni pogon i rad s dva tima. Iduća dva tjedna uistinu su ključna, kažu upućeni - počnu li se svi striktno pridržavati mjera, broj zaraženih će u tom periodu početi padati, ili, suprotno, rasti pa nam prijeti kolaps i scenarij kakav viđamo u drugim zemljama.</p><h2>Gubimo kontrolu</h2><p>- Nagli porast broja oboljelih je znak da se polako gubi kontrola nad širenjem virusa i da smo pod velikim rizikom da će se broj oboljelih početi eksponencijalno povećavati. Rijetko u realnosti vidimo matematičku krivulju eksponencijalnog širenja jer smo kao društvo svjesni rizika i pratimo brojeve oboljelih, pa čim se oni povećaju, počnemo se drukčije ponašati i dinamika širenja se promijeni. Zato imamo stalne oscilacije u brojevima oboljelih - jedan su tjedan brojevi obećavajući, sljedeći zabrinjavajući - ističe Nenad Ban, profesor strukturne molekularne biologije na Švicarskom federalnom tehnološkom institutu (ETH) i član Vladina Znanstvenog savjeta za suzbijanje korone.</p><p>- Treba naglasiti da je količina virusa koju čovjek udahne ili unese u sebe tijekom prvotne ekspozicije direktno vezana na jakost simptoma. Dakle, ako se nose maske - čak i ako te maske ne spriječe da se netko razboli - mogu bitno utjecati na tijek bolesti, odnosno učiniti razliku između blagih simptoma i smrtnog ishoda - upozorava Ban.</p><h2>Moguća aktivacija i tercijarnih centara</h2><p>Beroš kaže da su ponovno pokrenuti planovi aktiviranja sekundarnih centara, znači i šatora ispred bolnica. Ispred KB-a Dubrava su šatori koji mogu primiti više od 200 pacijenata s težom kliničkom slikom, šator je i ispred KBC-a Split.</p><p>- Moguće je aktivirati i tercijarne centre ako ne budemo disciplinirani, i mnoga liječenja, svih bolesnika, neće biti adekvatna - upozorio je Beroš.</p><p>- Počelo je grmjeti, s ovolikim porastom zaraženih kroz deset dana kreće kolaps - smatra pulmolog Saša Srića. Potrebne su nam represivnije mjere i kazne, u protivnom neće biti bolje, kaže pulmolog s Jordanovca.</p>