"Uzme mikrofon pa kaže: 'Samo se kukavice boje korone, svi na podij!', a onda svi - u izolaciju"

Moram cijele svatove poslati u samoizolaciju, a zašto? Jedan uzme mikrofon i kaže ‘kukavica onaj koji se boji korone, ajmo svi na podij’, i eto belaja, kaže nam epidemiolog u jednoj slavonskoj županiji

<p>Dosta im je istupanja u javnosti, zbog kojega, kako kažu, samo dobiju po prstima, a ništa se ne mijenja. Dosta im je toga da ih politika ne čuje, kao ni građani, o kojima sve ovisi - koliko će se ekstremno korona širiti i dalje te hoće li zbog toga kolabirati zdravstveni sustav ili neće.</p><p>Najgore je tek počelo, a epidemiolozi pomalo dižu ruke od svega.</p><p>- Moram cijele svatove poslati u samoizolaciju, a zašto? Ne zabranjujemo svadbe kako bi život i dalje išao koliko-toliko normalno, zna se kako se na svadbama (ne) treba ponašati, a onda netko uzme mikrofon i kaže ‘kukavica onaj koji se boji korone, ajmo svi na podij’, i eto belaja - kaže nam epidemiolog u jednoj slavonskoj županiji, ogorčen što velik dio ljudi i dalje ne poštuje osnovne epidemiološke mjere.</p><h2>Pogledajte video: I danas rekord u Hrvatskoj</h2><h2>Mi za ljude nismo struka, nego vlast</h2><p>Širenje virusa za čak 70 posto možemo, napominje, smanjiti osnovnim mjerama - nošenjem maske, držanjem distance i pranjem ruku. Bez toga nećemo uspjeti u ovoj bitki, dodaje, a ona će još trajati.</p><p>- Nažalost, mi za ljude nismo struka nego vlast. Percipiraju nas kao dio vlasti, a kako vlast u državi ne kotira dobro, onda i nas doživljavaju kao neprijatelje. A neprijatelja se ne želi slušati - žali se i jedna zagrebačka epidemiologinja.</p><h2>Korona je tu</h2><p>Nacionalni je stožer, zbog vlasti i politike, vrludao i stvarao mnoge iznimke, zbog čega je nepovjerenje građana samo raslo.</p><p>- Da je onako kako bismo željeli mi epidemiolozi, bio bi lockdown kakav smo imali, to je najbolji način, ali ne možemo ga uvesti jer bismo svi pomrli od gladi. Dakle, unatoč zakonitostima naše struke, moramo balansirati kako bi život mogao teći dalje, no u tome nam najviše, jedino zapravo, mogu pomoći sami građani. Vjeruju da je korona tu, da postoji, jer se inače 200 svata nakon pojave zaraze na svadbi ne bi išlo testirati, ali ne žele ispoštovati minimalne, osnovne mjere - ističe epidemiologinja.</p><h2>Ako nešto kažu, dobiju po prstima</h2><p>Nitko iz ove struke više ne želi istupati javno. Samo dobiju po prstima, kažu, a pomaka nema. Od ministra zdravstva Vilija Beroša tražili su nekoliko promjena, čak ne velikih, nisu im ostvarili ni najmanju želju.</p><p>Primjerice, da se brojevi telefona epidemiologa maknu s interneta, nemoguće im je tako raditi. Zato što samoizolacija traje 14 dana i nosi neke nelogičnosti, kažu epidemiolozi, zaraženi taje svoje kontakte, dok i one koje ne taje stotinjak epidemiologa u cijeloj državi sve teže “hvata”.</p><p>Prema Vladi je išao zahtjev da im se pomogne s 400 dodatnih ljudi, ali svako novo zapošljavanje traži proceduru, koja traje, i novac kojim te ljude treba platiti.</p><h2>Istra kao primjer</h2><p>Primjer Istre najbolje pokazuje kako je uspjeh moguć onda kad građani vjeruju u vlast.</p><p>A vjeruju jer od vlasti nešto dobivaju zauzvrat. Već tjednima imaju minimalan broj oboljelih, a pet do sedam slučajeva u zadnja dva dana rezultat su “uvoza” virusa, ne domaće transmisije.</p><p>O uspjehu Istre u borbi protiv korone detaljno piše današnji Express, u kojem stručnjaci objašnjavaju kako Istri tjednima polazi za rukom koronu držati pred Učkom.</p><p>Zbog dobre epidemiološke situacije Istrani su si mogli priuštiti da od Nacionalnog stožera zatraže izuzeće od obaveze gostiju u ugostiteljskim objektima da nose maske. Obavezu maski u zatvorenim prostorima ova županija ima od lipnja, kao i mjeru ograničavanja uzvanika na svadbama do najviše 70 ljudi.</p><p>No mjera na papiru sama po sebi ne znači ništa ako je ne poštuju. Za Istrane propisane mjere nešto znače i poštuju ih koliko god mogu, odatle onda i njihovi rezultati, bolji nego drugdje u Hrvatskoj.</p><p>- Okupljanja ljudi najveći su problem, na njima dolazi do najvećeg broja zaraza - upozorila je u Slobodnoj Dalmaciji dr. Ana Gligić, beogradska virologinja, koja je 1972. bila jedan od glavnih aktera u ondašnjoj borbi protiv smrtonosne variole vere u određenim dijelovima Jugoslavije.</p>