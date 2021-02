Cijepljeni Pfizerovim mRNA cjepivom imaju neznatno slabiju, ali još jaku imunološku reakciju protiv novog, “britanskog” soja virusa - pokazalo je istraživanje objavljeno na portalu science.sciencemag.org. Britanska inačica virusa širi se značajno brže od izvornog soja, onoga iz Wuhana, no dobra je vijest što postojeće cjepivo štiti i od novih mutacija.

- Pokazalo se da je pad imunosti neznatan, ona je u principu gotovo identična - potvrđuje imunolog prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača.

Pojašnjava da su svi oni koji se cijepe ili su COVID preboljeli u dobroj mjeri zaštićeni i od novih inačica virusa, no kako smo još daleko od dovoljne procijepljenosti, razloga za brigu ima.

Novi sojevi ne uzrokuju teže simptome bolesti, ali se zato šire puno brže, a to znači da brže mogu napuniti i zdravstvene kapacitete, odnosno više slabijih i ubiti. Na pitanje kako to da novi sojevi ne pogoršavaju opće simptome, imunolog odgovara kako virusu nije u “interesu” ubiti svoga domaćina ili mu uzrokovati težu kliničku sliku - u tom slučaju domaćin će onda lakše biti i otkriven te ostali potencijalni novi domaćini udaljeni.

Virusu se to ne sviđa, jer da bi se širio, treba stalno nove domaćine. Ako ih nema, on nestaje. No svojim se širenjem, s druge strane, virus mijenja, kroz milijarde kopija u kratkom vremenu lakše nastanu i nove varijante koje će opstati.

- Vjerujem da ćemo za godinu ili dvije imati samo varijante koje se brzo šire - smatra prof. dr. sc. Trobonjača.

Jedna od tih brzoširećih varijanti, brazilska, nastala je u imunokompromitiranoj ženi, koja je zbog svojih primarnih bolesti od COVID-a bolovala tri mjeseca.

Mutirajući, virus se u njoj pretvorio u visokozarazni soj.

- Zato dugotrajna pandemija znači i nove varijante virusa - zaključuje imunolog.

Rusi su danas izvijestili kako je Lancet, jedan od najstarijih i najrespektabilnijih časopisa u medicini, potvrdio visoku efikasnost i sigurnost njihova cjepiva Sputnik V. Izrael je pak dosad cijepio najviše.

Tri milijuna stanovnika od njih devet milijuna, a milijun i pol ih je već primilo i drugu dozu. Ispitivanje na 163 tisuće cijepljenih koji su primili obje doze pokazalo je da ih se samo 30 ponovno zarazilo korona virusom, za razliku od 6500 tisuća zaraženih na 163 tisuće necijepljenih. Razine zaštitnih protutijela kod cijepljenih znatno su veće nego kod onih koji su COVID preboljeli. Niti jedno nas cjepivo ne štiti sto posto, ali simptomi kod cijepljenih budu značajno lakši.

Koronu je dosad u Hrvatskoj, samo su službene brojke, preboljelo gotovo 233 tisuće ljudi, dok ih je gotovo 60 tisuća cijepljeno - 34 tisuće s prvom dozom, ostali s dvije, znači potpuno. Kad se broj preboljelih i cijepljenih zbroji, službeno imunitet ima oko sedam posto stanovništva. Neki imunitet postoji već nakon prve doze cjepiva, pitanje je samo koliko traje i nakon preboljenja bolesti.