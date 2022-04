Za gužve u menzama nije kriva online iksica: Problem je novi software za izdavanje računa

Studenti Sveučilišta u Zagrebu unazad mjesec dana imaju mogućnost online plaćanja u menzama. Studenti bi u teoriji trebali manje čekati u redovima kako bi objedovali, no uvođenjem aplikacije WeaPay nastali su još veći redovi u menzama u Zagrebu, no kako doznajemo to nema veze sa samom aplikacijom. Inicijativu je pokrenuo Studentski zbor.

Studentski centar je paralelno i neovisno o WeaPay aplikaciji uveo nove aplikacije blagajni (običan software za naplatu, kao u dućanima) u svoje objekte kako bi regulirali obračun subvencije. Problemi nastaju pri naručivanju i izdavanjem računa. S druge pak strane u napomeni za novu aplikaciju WeaPay (neovisna o sustavu blagajni) navode da bi mogla smanjiti redove što je u većini slučajeva kontradiktorno jer se plaćanje vrši odvojeno od izdavanja računa u većini menza te kao takvo nije problematično. Situacija se može jedino popraviti unaprjeđenjem njihove infrastrukture.

Na naš upit o novouvedenoj aplikaciji SC-u, odnosno ravnatelj Mirko Bošnjak nije odgovorio, no na službenoj web stranici SC-a je objavio o čemu se radi i gdje praktički priznaje da njihova infrastruktura ne može izdržati novi sustav blagajni…

Obavijest prenosimo u cijelosti:

Razlozi dužeg čekanja studenata u studentskim restoranima Studentskog centra u Zagrebu:

Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu mr.sc. Mirko Bošnjak

Trenutna situacija:

Blagajne sada u realnom vremenu provjeravaju stanje subvencije studenata pri izdavanju računa i taj proces produljuje vrijeme čekanja

Ne može se vratiti 'na staro' jer je novi sustav u blagajni u skladu s odredbama Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je vlasnik sustava studentske prehrane, ugrađene rigoroznije provjere potrošnje dnevnih limita. Do sada je sustav samo nekoliko puta dnevno vršio sinkronizaciju. To u praksi znači da student više ne može u više navrata unutar jednog sata doći na blagajnu i uzeti više namirnica nego li je to propisano Pravilnikom o studentskoj prehrani. S obzirom na to da je ovakva provjera propisana od strane MZO-a, vraćanje na staro nije moguće.

Kakva je perspektiva:

Prelazak na novi sustav se odvija postupno, jedan po jedan restoran u cijeloj državi, tako da trenutno ISSP poslužuje i 'stare' blagajne i nove, što dodatno usporava rad. Prema aktualnoj odluci MZO-a, svi restorani trebaju prijeći na novi sustav do 1. svibnja pa se time očekuje smanjenje trajanja tih transakcija.

Uzroke sporosti provođenja cijelog procesa treba tražiti i u privikavanju djelatnika restorana na te nove verzije konkretnih aplikacija na blagajnama te se očekuje da će se i s tog aspekta trajanje skratiti nakon perioda privikavanja.

Kako studenti mogu doprinijeti:

Studenti bi trebali unaprijed provjeriti stanje subvencije prije uzimanja hrane kako bi se izbjeglo vraćanje hrane ili plaćanje punog iznosa, gdje cijela situacija pridonosi gužvama

Podsjetimo, nedavno smo pisali o novoj aplikaciji WeaPay kojom studenti plaćaju hranu u menzama.Kad student dođe na red platiti svoj obrok u menzi, prvo treba pokazati svoju studentsku iskaznicu, odnosno "Iksicu". Nakon odabira jela student pokazuje svoj identifikacijski bar kod ili QR kod koji se generira unutar aplikacije kako bi ga blagajnica skenirala i tako student beskontaktnim plaćanjem plati svoj obrok. U bilo kojem trenutku moguće uplatiti novac na digitalni novčanik WeaPay uz pomoć kartice ili internet bankarstva, što opet isključuje korištenje gotovine. Navodno, cijeli taj proces plaćanja bi trebao trajati minutu i 30 sekundi, a gužve su sve veće.

