Za 'izložbu stoljeća' čeka se u redu: Veliki Meštrović još dva dana u Galeriji Klovićevi dvori

Izložba "teška" 30 milijuna eura zbog koje se čeka u redu satima. Tako bismo na prvu mogli opisati izložbu "Ivan Meštrović - retrospektiva" u Klovićevim dvorima. Mnogi su građani stajali u redu i čekali da uđu te pogledaju radove velikog hrvatskog umjetnika koji je ovu zemlju zadužio za još sto života. Izložba će biti još kratko postavljena, do 3. ožujka.

"Ja ljubim umjetnost, s njom ću živjeti i tješiti se, istina je da ne mogu više tako plakati niti se smijati kako sam negda skupa s njom od dragosti plaka, tako da smo se oboj u suzam umivati mogli, a sami njesmo znali zašto; bili smo oboj zdravi", piše Meštrović iz Beča svom ocu nakon propale ljubavi. I zaista je ljubio umjetnost, što se vidi iz svakog zavoja i izraza lica koje je izvukao iz kamena.

Pojedine skulpture teške su čak dvije, pa i tri tone. Tu ljubav prema umjetnosti ostavit će u nasljeđe Hrvatskoj, ali i svijetu. Ne čudi zato pomama za izložbom pokojnog Meštrovića, čija se 140. godišnjica rođenja obilježava ove godine. Izložbu su pripremili Muzej Ivana Meštrovića u suradnji s Galerijom Klovićevi dvori.

Prekrasan prostor Galerije savršena je kulisa Meštrovićevim radovima. Ovo je najveća izložba njegovih djela do sada, posuđenih iz domaćih i stranih ustanova te privatnih zbirki. Posjetitelji imaju priliku uroniti u Meštrovićev svijet gledajući više od 200 skulptura iz svih njegovih faza, od djetinjstva, preko formiranja na bečkoj Akademiji likovnih umjetnosti, do afirmacije u Parizu i Rimu, kad stvara cikluse kojima postiže velik uspjeh na izložbama od Secesije u Beču do Venecijanskog bijenala.

Foto: Klovićevi dvori

Prateći Meštrovićevo odrastanje i razvijanje kroz djela, izložba prati i njegovu zanesenost muzama, Meštrovićevim suprugama, kao i njegovo poimanje erosa. Skulpture su dopremljene iz New Yorka, Tate Galleryja u Londonu, Leedsa, Ljubljane, Beograda, Rima i Praga te iz raznih dijelova Hrvatske. Prvi put u Hrvatskoj izložen je i portret velike Meštrovićeve ljubavi, češke umjetnice Růžene Zátkove.

"Za mene ona je personifikacija ženskosti - prekrasna i senzualna - i pobuđivala me seksualno", pisao je. Njihova veza ostala je na metafizičkoj razini, ali je inspirirala mnoge njegove radove, kao što su "Amor i Psiha" te "Vestalka".