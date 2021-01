U subotu nas o\u010dekuje promjenljivo, ponegdje i prete\u017eno obla\u010dno vrijeme s mjestimi\u010dnom ki\u0161om, \u010de\u0161\u0107om i lokalno obilnom na Jadranu i uz njega. Du\u017e obale povremeno mo\u017ee i zagrmjeti, a u drugom dijelu dana uz pad temperature ki\u0161a \u0107e u vi\u0161em gorju prije\u0107i u susnje\u017eicu i snijeg.

I dalje razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni i ju\u017eni vjetar, u gorju i na Jadranu mjestimice s olujnim udarima. Najni\u017ea temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 13, a najvi\u0161a dnevna uglavnom od 10 do 15 \u00b0C, u drugom dijelu dana u gorju te na sjevernom Jadranu malo ni\u017ea.\u00a0