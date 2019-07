Za Milanovića i Europsku uniju Plenki uvijek pronađe vremena

Bivši premijer i predsjednički kandidat Zoran Milanović ne otkriva svoj program nego “karakter”. Vješto koristi navode pojedinih HDZ-ovaca “da je veći domoljub od Andreja Plenkovića pa mu je poručio: “Pozdrav iz Hrvatske”.

Zadnjih dana je Milanović vrlo aktivan na društvenim mrežama. Treba mu svega pola sata da odgovori premijeru Plenkoviću nakon što ga on spomene. Milanović je u kampanji pa ne čudi da time skuplja političke poene, no premijer ima puno većih problema koje treba rješavati, poput nezadovoljnih koalicijskih partnera, afere koje se vežu za ministra Kuščevića pa do unutarstranačkih sukoba.

Ipak, spremno polemizira putem društvenih mreža s nekadašnjim kolegom iz Ministarstva vanjskih poslova i svojim prethodnikom. A ovaj dvojac dosad se, osim o pitanju tko je veći Hrvat i tko više brine za narod, prepucavao i oko obiteljskog odgoja. Razilaze se i u ideološkim pitanjima, iako je Milanović svojedobno podbadao premijera kako bi zapravo trebao pripadati liberalnoj struji SDP-a.

Zoki kaže da se mladi sele iz znatiželje, a Plenki da je u Africi puno gore

ZORAN MILANOVIĆ

Dvojica braće mojega djeda po majčinoj strani poginula su u ustašama, ali moja stara nije bila vojni lekar kao Plenkovićeva.

ANDREJ PLENKOVIĆ

Milanović se drznuo spomenuti moju majku, a to je slučaj bez presedana. Kao kršćanin mogu mu oprostiti, ali neću zaboraviti.

ZORAN MILANOVIĆ

Bilo bi dobro da, uz silnu brigu za Pučane i svoje privatne poslove, veliki dedramatizator pronađe malo vremena i za Hrvatsku.

ANDREJ PLENKOVIĆ

Nekome tko nam je uspio par dana prije nego što smo ušli u EU uništiti ugled u najvažnijoj članici bolje je da šuti nego da komentira nešto što ne zna.

ZORAN MILANOVIĆ

Ja sam tu spreman se boriti i sa Sanaderom i s njegovim nasljednicima, nismo čuvari plaže u zimskom periodu na četiri godine. Ako je netko spreman za bitku, ja sam fit.

ANDREJ PLENKOVIĆ

U zemljama Afrike sasvim je drugačija situacija. Tamo je takvo siromaštvo da bi vapili da imaju standard kao naš.

ZORAN MILANOVIĆ

Mladi odlaze zbog znatiželje, želje za uspjehom i avanturom. Problem je što se većina neće vratiti.