'Za moje dečke je već uplaćeno 10.000 kn, ja sam izvan sebe'

Nemam riječi kojom bi se zahvalila svih dobrim ljudima koji su nam već uputili svoju novčanu pomoć. Od kako je priča objavljena u 24 sata ljudi nam se stalno javljaju, daju mojim sinovima i meni potporu. Isti dan na mom računu je bilo više od 10.000 kuna koje su uplatili čitatelji za liječenje moje djece. Nisam mogla vjerovati, toliko me to pogodilo iz mene su je krenula lavina emocija, a potekle su i suze. Osim novca i lijepih riječi utjehe koje su mi upućene, zvala je i jedna gospođa iz Zagreba tražila je našu adresu i rekla je da u petak dečkima šalje novi laptop, što reći na to već u njihovo ime veliko hvala, rekla je Đurđica Šumanovac, majka dječaka iz Županje koji čekaju na transplantaciju srca, jer su im nerazgrađeni šećeri u organizmu nanijeli veliku štetu.

Braća imaju rijetku bolest, Danonovu, od koje je u svijetu svega stotinjak oboljelih. Dijagnosticirana im je kad je Sven imao 8, Leon 9 godina. To je genetska rijetka bolest u kojoj se ne razgrađuje šećer pa propadaju mišići, srce, vid i velika je vjerojatnost da djeca završe u invalidskim kolicima. Kod starijeg sina bolest je također utvrđena, ali u nešto blažem obliku.

- Jako mi je žao što moji sinovi da bi nastavili živjeti moraju čekati da netko umre, ali drugog izbora nemamo, dragi Bog nam je svjedok da to nismo željeli niti nam je palo na um - rekla je Đurđica, žena koja ne može vjerovati da im se život u samo 24 sata može toliko promijeniti, jer pored problema s kojim su suočeni, dobri ljudi će im barem donekle pomoći da financijski lakše podnesu dugotrajni boravak u Zagrebu zbog oporavka.

- Javili su mi da će i mjesni župnik na sljedećim misama organizirati prikupljanje pomoći, hvala svima koji će pomoći. Svi ovi dobri ljudi pokazali su da nitko tko je u istinskim problemima neće ostati sam, te da Hrvati imaju veliko i zlatno srce - kaže Đurđica.

Svi koji žele mogu pomoći uplatom na račun otvoren u Erste banci na ime Đurđica Šumanovac IBAN HR8224020063205734383 s naznakom za bolesnu djecu.